Какво послание изпращат коледните картички на британското кралско семейство?

Т ърсенето на послание в коледните картички, които британските кралски особи изпращат, е сезонна традиция.

На тазгодишната картичка крал Чарлз и кралица Камила изглеждат спокойни, но зад кадъра се крие много лично значение, съобщава Би Би Си.

Това беше първата фотосесия, след като кралят получи зелена светлина, че е достатъчно добре, за да се върне към публичните си задължения, след като започна лечението си от рак. Твърди се, че това е бил преломен момент за двойката, заснет с камера.

Същите снимки, с образи, изпълнени с пролетно настроение, бяха използвани след това за официалното съобщение, че кралят е постигнал достатъчен напредък в лечението си, за да се върне към публичните събития.

The Royal Family unveils new Christmas cards with heartwarming family photos https://t.co/7LjgnCjj3a — CTV News (@CTVNews) December 20, 2024

Картичката, отпечатана в червено, прилича на покана за парти от 50-те години на миналия век.

Липсата на заснежени елементи не е изненада, тъй като всички кралски коледни картички се отличават с модела на рядко появяване на признаци на зима.

Принц Хари и Меган придадоха свой собствен привкус на кралските картички. Те са добавили малко блясък, така че картичките да придават повече усещането за филмови надписи, колкото за поздрав за сезона.

Това е жизнерадостно калифорнийско послание, изпратено като електронна картичка, с шест снимки, а не с едно изображение, на което двойката се прегръща и смее. То предизвика и коментари за рядката поява на сина и дъщеря им.

Ако картичките можеха да имат акцент, това е „Честит празничен сезон“, без да се споменава „Коледа“.

Необичайно: Принц Уилям и Кейт отсъстваха от Коледния прием на Чарлз III

През последните години принц Уилям и Катрин използват по-неформални снимки в своите картички - дънки и ризи без вратовръзки, едно модерно семейство, без никакви кралски образи.

Тазгодишната картичка запази същия непринуден стил, но имаше много прочувствено значение. Тя беше от видеоклипа, в който се съобщаваше, че Катрин е приключила химиотерапията си.

На нея се виждат Уилям и Катрин и трите им деца в Норфолк през август, от видеото, което беше изпълнено с цветовете на края на лятото и много емоционални послания за трудната година след поставянето на диагнозата рак.

Това беше поразително различен стил на кралско общуване, посветен на любовта и сплотеността - и те го използваха отново за коледната картичка.

Миналогодишната картичка на принца и принцесата на Уелс също беше повод за разговори. В нея имаше същия небрежен образ на сако, но и дизайнерски шик, с артистична черно-бяла снимка, която не би изглеждала неуместно в реклама на маркови дънки.

The Royal Family’s Most Memorable Christmas Cards Through The Decades https://t.co/693BKacO06 — British Vogue (@BritishVogue) December 19, 2024

Принцът много държи на устойчивото развитие, така че може би следващата година ще бъде изработена от рециклируеми водорасли.

Коледните картички могат да бъдат и капсули на времето, които съхраняват даден момент.

През 1995 г. принц Уилям се появява заедно с майка си Даяна, принцеса на Уелс, и брат си принц Хари на това доста призрачно изображение. Тя наистина напомня за една друга епоха.

Често картичките създават усещане за семейна близост.

Покойната кралица Елизабет II винаги е била изобразявана с принц Филип. А крал Чарлз и кралица Камила продължават да използват свои изображения като двойка.

Принц Уилям и Кейт пуснаха коледната си картичка за 2024 г. (СНИМКА)

През годините се е налагало това да бъде смесвано с някои реквизити.

За картата за 2019 г. тогавашните принц Чарлз и Камила бяха изобразени в ретро спортен автомобил, на снимка, направена по време на пътуване до Куба.

Имаше и снимка на кралското семейство, застанало около моторна лодка през 1969 г., където те изглеждаха като победители в теливизионно шоу.

Коледните картички може би излизат от мода - продажбите на кутии с картички са намалели с 23 % за една година, според търговците на дребно от John Lewis.

Но кралските особи не показват признаци на загуба на интерес - и това включва европейските кралски семейства...

Christmas cards treasured by man who helped royal family deliver picture perfection set for auction 🎄https://t.co/nFozCgcR1i@HansonsAuctions pic.twitter.com/TiIRAiA9ZQ — Hansons Auctioneers (@HansonsUK) December 11, 2024

Белгийската кралска карта е с многоезично послание, което е приобщаващо и отразява многоезичната страна, но рискува да заприлича на меню на авиокомпания. Освен това картичката е необичайно ориентирана към бъдещето, като датата е 2025 г. Испанските кралски особи тази година използваха своята картичка, за да отправят по-сериозно послание. На лицевата страна имаше стандартна семейна групова снимка, но вътре беше поместено стихотворение в памет на жертвите на наводнението във Валенсия.

Миналия месец кралят и кралицата на Испания бяха обсипани с кал, когато посетиха районите, засегнати от наводненията.

Не може да се каже, че снимките на коледните картички са винаги предсказуеми или лесни за тълкуване.

Каква беше мисълта зад картичката от 2016 г., в която беше използвана снимка на принц Чарлз и Камила по време на пътуване до Хърватия? Неочаквано участие в Евровизия?

Често в коледните филми и песни има нотка на меланхолия, подсказваща за отминаващото време.

Припомняме и тази галерия от нашия архив:

* Във видеото: Принц Уилям и Кейт Мидълтън отпразнуваха 13 години брак

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase