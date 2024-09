"Какво по дяволите?": Стивън Кинг с остра реакция след забраната на негови книги

С ветовно известният автор на ужаси Стивън Кинг реагира страстно, след като разбра, че щатът Флорида е забранила 23 от книгите му в училищните библиотеки.

През 2022 г. губернаторът на Флорида Рон ДеСантис подписа законодателство в щата, забраняващо книги в училищата, които включват всякакъв вид сексуално съдържание. Решението беше продиктувано от оплаквания от групи като Moms for Liberty.

Републиканците, включително ДеСантис, казаха, че законодателството не позволява на учениците да получават книги, които не са подходящи за възрастта им, но критиците гледат на закона като на опит да се задуши дискусията по въпроси, включително расова дискриминация и LGBTQ+ , което поражда опасенията им, че този закон може да цензурира много теми.

Сега, след като се твърди, че стотици заглавия са били забранени в училищните библиотеки, шест големи издатели са съдили щата Флорида. Делото беше заведено в четвъртък от Penguin Random House, Simon & Schuster, Hachette Book Group, HarperCollins Publishers, Macmillan Publishers и Sourcebooks и твърди, че законът на Флорида нарушава правата на свобода на словото съгласно Първата поправка.

Кинг редовно и цветущо споделя своите социални и политически мнения в социалните медии, затова и след като установи, че книгите му са включени в забраната, той реагира по подобаващ начин.

„Флорида забрани 23 от моите книги. Какво по дяволите?" пише авторът в X, бивш Twitter. Към момента на писане публикацията му е била гледана 12,5 милиона пъти.

Florida has banned 23 pf my books.

What the fuck?