П оздравленията към принц Хари и съпругата му Меган Маркъл за раждането на тяхното първо дете не престават, предаде Асошиейтед прес.

Бащата на Меган - Томас Маркъл, който е доста отчужден от дъщеря си, също коментира новината.

Пред в. "Сън" той заяви, че се надява бебето да служи на короната и на народа на Великобритания с чест и достойнство.

В последно време Томас Маркъл критикуваше Меган, което обтегна отношенията помежду им. Той дори не присъства на сватбата ѝ с Хари заради здравословни проблеми.

Поздравления още вчера прати британският премиер Тереза Мей.

Първият министър на Шотландия Никола Стърджън последва примера ѝ. Поздравления дойдоха от Кентърбърийския архиепископ Джъстин Уелби, от чичото на Хари - принц Андрю, от лидера на Лейбъристката партия Джереми Корбин. Всички те пожелаха на момченцето и на неговите родители всичко най-добро.

Премиерите на Нова Зеландия и на Австралия и семейство Обама също приветстваха раждането на сина на принц Хари и на съпругата му Меган.

"Нямаме търпение да видим бебето", написа в Туитър Мишел Обама.

Congratulations, Meghan and Harry! Barack and I are so thrilled for both of you and can't wait to meet him. #RoyalBaby https://t.co/mfE7uc6ooV