Какво е „ръбчене“ (edging) и как да достигнете върховно сексуално удоволствие

М оже ли ключът към по-удовлетворяващ сексуален живот да е… липсата на оргазъм? Експертите твърдят, че независимо дали се наслаждавате на соло игра или споделяте интимност с партньор, определени еротични техники могат да ви издигнат до нови висоти.

Днес има всевъзможни секс играчки, афродизиаци и съвети от специалисти, които да поддържат сексуалното ви здраве и удоволствие в отлична форма.

Всички имаме свои предпочитания – и независимо дали търсите нови изживявания или предпочитате класиката, пътят към по-удовлетворяващ секс може да е различен от това, което си представяте. Не са нужни батерии. Една техника, известна като „ръбчене“ (edging), отново набира популярност. Според експертите тя обещава по-интензивни оргазми и по-дълбока осъзнатост по време на сексуалните преживявания.

Какво представлява „ръбченето“ по време на секс?

Еви Плъмб, акредитиран сексолог, обяснява: „Ръбченето е техника по време на секс или мастурбация, при която се довеждате до ръба на оргазма и след това спирате.“

Ефектът от тази практика е, че сексуалният акт продължава по-дълго. Това означава повече време за експерименти, креативност и изграждане на интимност.

Натрупването и отпускането на интензивните усещания влияе на цялото тяло. Оргазмът е резултат от сложна координация между парасимпатиковата нервна система (свързана с почивка и релакс) и симпатиковата нервна система (отговаряща за реакциите „бий се или бягай“). Възбудата пренасочва кръвта към гениталиите и увеличава чувствителността, докато мозъкът отделя хормони, които подсилват очакването и вълнението. Симпатиковата система ускорява пулса, повишава кръвното налягане и засилва усещанията, свързани с оргазма.

При „ръбченето“ обаче този процес се прекъсва непосредствено преди кулминацията, създавайки цикъл, който с всяко повторение става по-мощен. Теорията е, че продължителното състояние на възбуда усилва очакването, удоволствието и чувствителността към допир – което може да доведе до по-интензивен оргазъм.

Ползи от „ръбченето“ по време на секс

Освен по-силните оргазми, техниката се използва за подобряване на сексуалната издръжливост. „Ръбченето“ може да бъде полезно за хора, които страдат от преждевременна еякулация, еректилна дисфункция или затруднения при достигане на оргазъм.

Това не е нов метод. Още през 1956 г. уролог публикува изследване в The Journal of Sexual Medicine, в което препоръчва т.нар. „метод стоп-старт“ – днес познат именно като edging – като лечение на преждевременната еякулация.

Това състояние засяга около 30–40% от сексуално активните мъже. Изследванията показват, че то не влияе негативно само на самия човек, но и на партньора му. Проучване на Университета в Цюрих сочи, че фокусирането върху контрола на еякулацията понякога има обратен ефект и влошава сексуалното преживяване и за двамата. Това може да доведе до напрежение във връзката и дори до раздяла.

Мишел Уолдрон, доктор по психология и сертифициран секс терапевт, казва: „Практикуването на ръбчене може да помогне за изграждането на увереност. Това е като да тренираш мускул – да развиеш усещане за контрол.“

Техниката също така внася елемент на осъзнатост в спалнята. „Тя ви позволява да се наслаждавате на удоволствието по-дълго, вместо да бързате към финала“, допълва Плъмб. „Освен това е чудесен начин да опознаете тялото си и да забавите темпото, за да откриете собствената си златна среда.“

Това може да се окаже особено ценно за жените – според MedlinePlus около половината от тях не са доволни от честотата, с която достигат оргазъм.

Как да практикуваме „ръбчене“

Според Плъмб най-добрият начин е първо да опитате сами, за да усетите дали техниката ви е комфортна. След това можете да поканите и партньора си да се включи.

Основните стъпки са:

Създайте подходяща обстановка : „Ръбченето е свързано с осъзнато преживяване. Подгответе обстановката – приглушете светлината, запалете свещи и пуснете секси плейлист.“

: „Ръбченето е свързано с осъзнато преживяване. Подгответе обстановката – приглушете светлината, запалете свещи и пуснете секси плейлист.“ Експериментирайте с различни усещания : „Опитайте с играчки, пръсти, различни комбинации или използвайте противоположната ръка.“

: „Опитайте с играчки, пръсти, различни комбинации или използвайте противоположната ръка.“ Наблюдавайте реакциите на тялото си: „Как се променя дишането ви? Какви физически усещания изпитвате, когато наближавате оргазъм?“

„Как се променя дишането ви? Какви физически усещания изпитвате, когато наближавате оргазъм?“ Спрете точно преди кулминацията: „Фокусирайте се върху дишането. Изчакайте около 30 секунди и започнете отново. Обърнете внимание на това как се чувствате.“

Разбира се, всичко е индивидуално. „Някои хора обичат ръбченето, други – не толкова“, казва д-р Уолдрон. „Някои споделят, че ако задържат твърде дълго, оргазмът не е толкова приятен. Но ако намерят правилния момент – преживяването е невероятно.“

В крайна сметка техниката е начин да опознаете по-добре тялото си и сексуалността си. А това ви помага по-ясно да комуникирате желанията си с партньора.