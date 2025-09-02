Любопитно

Какво е „ръбчене“ (edging) и как да достигнете върховно сексуално удоволствие

Тази техника обещава по-интензивни оргазми и по-дълбока осъзнатост по време на сексуалните преживявания

2 септември 2025, 16:06
Какво е „ръбчене“ (edging) и как да достигнете върховно сексуално удоволствие
Източник: iStock/Getty Images

М оже ли ключът към по-удовлетворяващ сексуален живот да е… липсата на оргазъм? Експертите твърдят, че независимо дали се наслаждавате на соло игра или споделяте интимност с партньор, определени еротични техники могат да ви издигнат до нови висоти.

Днес има всевъзможни секс играчки, афродизиаци и съвети от специалисти, които да поддържат сексуалното ви здраве и удоволствие в отлична форма.

Всички имаме свои предпочитания – и независимо дали търсите нови изживявания или предпочитате класиката, пътят към по-удовлетворяващ секс може да е различен от това, което си представяте. Не са нужни батерии. Една техника, известна като „ръбчене“ (edging), отново набира популярност. Според експертите тя обещава по-интензивни оргазми и по-дълбока осъзнатост по време на сексуалните преживявания.

Източник: iStock/Getty Images
  • Какво представлява „ръбченето“ по време на секс?

Еви Плъмб, акредитиран сексолог, обяснява: „Ръбченето е техника по време на секс или мастурбация, при която се довеждате до ръба на оргазма и след това спирате.“

Ефектът от тази практика е, че сексуалният акт продължава по-дълго. Това означава повече време за експерименти, креативност и изграждане на интимност.

Натрупването и отпускането на интензивните усещания влияе на цялото тяло. Оргазмът е резултат от сложна координация между парасимпатиковата нервна система (свързана с почивка и релакс) и симпатиковата нервна система (отговаряща за реакциите „бий се или бягай“). Възбудата пренасочва кръвта към гениталиите и увеличава чувствителността, докато мозъкът отделя хормони, които подсилват очакването и вълнението. Симпатиковата система ускорява пулса, повишава кръвното налягане и засилва усещанията, свързани с оргазма.

При „ръбченето“ обаче този процес се прекъсва непосредствено преди кулминацията, създавайки цикъл, който с всяко повторение става по-мощен. Теорията е, че продължителното състояние на възбуда усилва очакването, удоволствието и чувствителността към допир – което може да доведе до по-интензивен оргазъм.

Източник: iStock/Getty Images
  • Ползи от „ръбченето“ по време на секс

Освен по-силните оргазми, техниката се използва за подобряване на сексуалната издръжливост. „Ръбченето“ може да бъде полезно за хора, които страдат от преждевременна еякулация, еректилна дисфункция или затруднения при достигане на оргазъм.

Това не е нов метод. Още през 1956 г. уролог публикува изследване в The Journal of Sexual Medicine, в което препоръчва т.нар. „метод стоп-старт“ – днес познат именно като edging – като лечение на преждевременната еякулация.

Това състояние засяга около 30–40% от сексуално активните мъже. Изследванията показват, че то не влияе негативно само на самия човек, но и на партньора му. Проучване на Университета в Цюрих сочи, че фокусирането върху контрола на еякулацията понякога има обратен ефект и влошава сексуалното преживяване и за двамата. Това може да доведе до напрежение във връзката и дори до раздяла.

Мишел Уолдрон, доктор по психология и сертифициран секс терапевт, казва: „Практикуването на ръбчене може да помогне за изграждането на увереност. Това е като да тренираш мускул – да развиеш усещане за контрол.“

Техниката също така внася елемент на осъзнатост в спалнята. „Тя ви позволява да се наслаждавате на удоволствието по-дълго, вместо да бързате към финала“, допълва Плъмб. „Освен това е чудесен начин да опознаете тялото си и да забавите темпото, за да откриете собствената си златна среда.“

Това може да се окаже особено ценно за жените – според MedlinePlus около половината от тях не са доволни от честотата, с която достигат оргазъм.

6 съвета за секс, когато не сме сами вкъщи
6 снимки
секс
секс
секс
секс
  • Как да практикуваме „ръбчене“

Според Плъмб най-добрият начин е първо да опитате сами, за да усетите дали техниката ви е комфортна. След това можете да поканите и партньора си да се включи.

Основните стъпки са:

  • Създайте подходяща обстановка: „Ръбченето е свързано с осъзнато преживяване. Подгответе обстановката – приглушете светлината, запалете свещи и пуснете секси плейлист.“
  • Експериментирайте с различни усещания: „Опитайте с играчки, пръсти, различни комбинации или използвайте противоположната ръка.“
  • Наблюдавайте реакциите на тялото си: „Как се променя дишането ви? Какви физически усещания изпитвате, когато наближавате оргазъм?“
  • Спрете точно преди кулминацията: „Фокусирайте се върху дишането. Изчакайте около 30 секунди и започнете отново. Обърнете внимание на това как се чувствате.“
Шест ползи от всекидневния секс
6 снимки
любов секс двойка
любов секс двойка влюбени
секс
секс

Разбира се, всичко е индивидуално. „Някои хора обичат ръбченето, други – не толкова“, казва д-р Уолдрон. „Някои споделят, че ако задържат твърде дълго, оргазмът не е толкова приятен. Но ако намерят правилния момент – преживяването е невероятно.“

В крайна сметка техниката е начин да опознаете по-добре тялото си и сексуалността си. А това ви помага по-ясно да комуникирате желанията си с партньора.

Източник: www.thehealthy.com    
ръбчене оргазъм сексуални техники сексуално удоволствие преждевременна еякулация сексуална издръжливост сексология
Последвайте ни

По темата

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Разкриха шокиращи подробности за случая с колата, забита в автобус

Клоуи Мал поема поста главен редактор на Vogue

Клоуи Мал поема поста главен редактор на Vogue

България изрази загриженост за действията на РС Македония

България изрази загриженост за действията на РС Македония

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

Итън Хоук сподели за „унизителния“ си развод с бившата си съпруга Ума Търман

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

Зрелищното събитие за суперколи - Car Speed Show в София този септември

carmarket.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 2 дни
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

Двама пияници седят на пейка. Единият казва: – Брат, виж – три луни! – Глупости! Средната е слънцето!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Федерален съд блокира решението на Тръмп за изпращане на войски в Лос Анджелис

Свят Преди 23 минути

Федерален съдия в Калифорния постанови, че решението на Тръмп нарушава закона „Posse Comitatus“, който ограничава използването на военни сили за вътрешни въпроси

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Путин към Вучич: Готови сме за съвместна работа

Свят Преди 31 минути

Вучич: Всички руски компании са добре дошли

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Задържаният за убийството на Парубий се призна за виновен

Свят Преди 2 часа

Той казва, че иска бърз процес, за да може да бъде разменен и предаден на Русия

<p>Видеозапис разкрива ръка в кабината на трамвая, който дерайлира&nbsp;</p>

Видеозапис разкрива ръка, която бута скоростния лост в кабината на трамвая, който дерайлира

България Преди 2 часа

Трамваят се е забил с 80 км в час в подлеза на Румънско посолство в София

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Путин отговаря на твърденията, че Москва планира да нападне Европа

Свят Преди 3 часа

Путин заяви, че Москва никога не е била против членството на Украйна в ЕС, но че присъединяването на Украйна към НАТО е „неприемливо“

5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

5 трагични съдби на британски кралски особи, останали в историята

Любопитно Преди 3 часа

Връщаме се назад във времето и припомняме пет от най-трагичните загуби, белязали монархията

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Мистериозни „топки на Нептун“ се появиха на плажове

Свят Преди 3 часа

„Морето ни връща боклука, който никога не е трябвало да е там“

<p>Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния</p>

Рязък скок на случаите на COVID-19 в Румъния

Свят Преди 3 часа

В Румъния се наблюдават два типа на COVID-19 – единият е подобен на грип с респираторни оплаквания и болки в мускулите, а вторият протича с повръщане и диария

Шефът на НАТО Марк Рюте

Шефът на НАТО Марк Рюте реагира остро на GPS атаката срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

След предполагаема руска намеса при полет на председателя на ЕК, НАТО засилва контрола над GPS сигнали в Източна Европа

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Дарение от 200 хил. лв. направи Фондацията на Кока-Кола ХБК за НАДРБ и доброволците в борбата с пожарите в България

Любопитно Преди 3 часа

Средствата ще бъдат използвани за нужди на терен и за повишаване на устойчивостта на местните общности спрямо рисковете от пожари

<p><span class="cf0">В Турция: Мъж застреля 16-годишната си приятелка&nbsp;</span><span class="cf1">&bdquo;</span><span class="cf0">без да иска&ldquo;</span></p>

В Турция: Мъж застреля 16-годишната си приятелка „без да иска“

Свят Преди 3 часа

Въпреки намесата на лекарите младото момиче е починало от нараняванията си

Защо стресът ни кара да изглеждаме по-стари и по-малко привлекателни?

Защо стресът ни кара да изглеждаме по-стари и по-малко привлекателни?

Любопитно Преди 4 часа

Според изследване мъжете смятат, че жените с по-високи нива на кортизол изглеждат по-малко привлекателни

<p>Мажоретка скрила тялото на бебето си в торба за боклук</p>

Арестуваха мажоретка, скрила тялото на бебето си в торба за боклук

Свят Преди 4 часа

Лейкън Снелинг е обвинена в малтретиране на труп, подправяне на доказателства и укриване на раждането на бебе

<p>Защо феновете на Скалата го прекръстиха на &quot;Камъчето&quot;</p>

Скалата се разплака от 15-минутните овации за новия му филм във Венеция

Любопитно Преди 4 часа

Освен с филма, актьорът привлече внимание и с променената си физика, значително по-слаба и по-малко мускулеста, като мнозина го нарекоха шеговито „Камъчето“

Ужасяващата катастрофа между автомобил и автобус в София

Сарафов свика съвещание за инцидента, при който кола се вряза в автобус

България Преди 4 часа

Повече информация за хода на разследването ще бъде предоставена от наблюдаващия досъдебното производство прокурор

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

Семейството на загиналия в Ботевград сподели кадри с предполагаем дилър (ВИДЕО)

България Преди 4 часа

На кадрите се вижда, по думите им, как соченият от тях за наркодилър Поро продава дрога от прозореца на дома си

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Алекс Богданска прикова погледите на червения килим във Венеция (ВИДЕО)

Edna.bg

Кралица Камила призна за насилие в младежките ѝ години

Edna.bg

Пиеро Инкапие: Искам да оставя своята следа в Арсенал

Gong.bg

Колко струваше на Байер Леверкузен краткият престой на Ерик тен Хаг?

Gong.bg

Катастрофата с трамвай в София: Съмнения за външна намеса и разследване от СГП (ОБЗОР)

Nova.bg

Експертиза: Шофьорът, врязал се в автобус, е карал със 199 км/ч след употреба на райски газ

Nova.bg