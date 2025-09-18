Какво да ядем и как да тренираме през есента, за да поддържаме форма?

Н аистина ли тялото изгаря повече калории през есента? Кога е по-добре да тренираме - сутрин или вечер? И има ли смисъл от детоксикация след лятната ваканция? Прочетете за това в кратко интервю с фитнес треньора Виктор Мандзяк.

Човешкото тяло работи по едни и същи закони по всяко време на годината. Въпреки това обаче продължаваме да се сблъскваме с детокс диети, да изпитваме есенна депресия, да отлагаме тренировки и т.н.

Фитнес треньорът и популяризатор на здравословния начин на живот Виктор Мандзяк разказва как всъщност трябва да структурирате тренировките и храненето си през есента и защо основната тайна е в навика, а не в сезонните съвети.

– Трябва ли да промените вида тренировки през есента в сравнение с лятото?

– За да бъде здрав и строен, човек трябва да прави приблизително три до пет интензивни тренировки седмично и да прави от седем до десет хиляди крачки, независимо дали е есен, пролет, лято или зима.

Няма специфики за тренировките по различно време на годината, защото различните сезони нямат ефект върху представянето или възстановяването на тялото, така че изобщо няма специфичност.

– Наистина ли тялото изгаря повече калории през есента?

– Не, тялото не изгаря повече калории през есента. Независимо от сезона, човешкото тяло изгаря калории въз основа на метаболизма, на работата на тялото в покой. Тоест, храносмилането, усвояването на храната, физическата активност в еднаква степен през есента, лятото, зимата и пролетта.

– По-добре ли е да тренирате сутрин или вечер през есента? Защо?

– Има данни, които показват, че ефективността на тренировките е малко по-висока вечер, но тези данни не са много надеждни. И всъщност човек, който иска да бъде здрав и строен, трябва да тренира, когато има време.

Тоест, ние имаме собствена рутина, собствен дневен график и трябва да намерим време за тренировки. Ако работите сутрин, тренирайте вечер. Ако работите повече вечер, тренирайте сутрин. И няма значение кое време на годината е.

– Как да се мотивирате да не пропускате тренировки заради есенната депресия?

– Не е нужно да се мотивирате да тренирате. Трябва да си създадете тренировъчен план и да го следвате. Например: Аз тренирам в понеделник, сряда и петък след работа.

Това е моето желязно правило. Без значение как се чувствам, ако имам план за тренировки, отивам и тренирам. Освен това, тренировките повдигат настроението ми и намаляват есенната депресия.

– Кои есенни храни ще ви помогнат да възстановите енергията след тренировка? Можете ли да си позволите бързо хранене след тренировка?

– Няма голямо значение какво консумира човек след тренировка. Просто трябва да тренира. И тогава, когато се появи апетитът, и това няма да е веднага, а някъде след 30-40 минути. Тогава просто трябва да се храни вкусно с тези храни, които конкретният човек харесва най-много.

– Кой есенен продукт е най-полезен за спортистите?

– Няма най-полезни продукти за есенни, пролетни или летни спортисти.

Човек, който иска да бъде здрав и продуктивен, и това се отнася за спортистите, трябва да се храни балансирано, разнообразно, включващо различни хранителни групи: зеленчуци, плодове, протеинови храни, зърнени храни, бобови растения, ядки, семена, млечни продукти и др.

– Как да се справим с есенната апатия, за да не пропускаме тренировки?

– Трябва да изведем тренировките до ниво на навик. За да се превърнат тренировките в навик, както всяко друго поведение, е необходимо да използваме такъв научно надежден инструмент като намерението за изпълнение. Това е, когато ясно си казвам какво, кога, колко, как правя и следвам този план.

Например: понеделник, сряда, петък, след работа ходя на фитнес, правя осем специфични упражнения. Независимо дали съм апатичен или потиснат, следвам плана си. С течение на времето това се превръща в мой навик.

Идва сряда, работният ден свършва и мисълта автоматично изниква в главата ми, че днес имам тренировка. Дори не ми минава през ума да не тренирам. Защото съм показал на мозъка си чрез практика, че имам тренировка в сряда след работа. Така работи мозъкът ни.

– Какви упражнения е най-добре да правите у дома, когато не ви се излиза навън?

– Първо, много по-естествено е човек да е на открито, отколкото между четири стени. Но все пак, ако няма възможност, у дома може да се правят лицеви опори, клякания, може да се качват преси, да се прави гребане.

Тялото ни съдържа 200 кости, множество стави. И тези кости в тези стави могат да се движат по всевъзможни начини, подобрявайки здравето, настроението, качеството и дълголетието ви.

Важно е да си изградите навик да спортувате, тогава есенната депресия няма да ви тормози. Освен това, спортът подобрява настроението.

– Какви хранителни навици ще ви помогнат да понесете по-лесно намаляването на дневните часове и липсата на витамин D от слънцето?

– Витамин D се произвежда в кожата ни под въздействието на слънчевата светлина. През есента има по-малко светлина, така че получаваме по-малко витамин D, който не се приема от храната, но той се съдържа в храната, по-специално в рибата и яйцата. Затова не пренебрегвайте такава храна, за да си набавите достатъчно витамин D.

Но има един лайфхак. Витамин D е мастноразтворим витамин, който се натрупва в мастната тъкан. Ако имате излишни телесни мазнини, но сте прекарали много време навън през лятото, значи много витамин D се е натрупал във вашата мастна тъкан.

Ако започнете да отслабвате през този период, можете не само да подобрите фигурата и здравето си, но и да освободите витамин D от мастната тъкан в кръвта и да позволите на този витамин да упражнява лечебния си ефект върху различни системи и органи на тялото.

– Има ли смисъл от детоксикация през есента след лятната ваканция?

– Не бива да детоксикирате, да детоксикирате тялото си със сокове и смутита през есента, лятото, пролетта или зимата. Това е абсолютно глупава идея.

Идеята не е съвсем глупава за хората, които печелят пари от това, внушавайки на наивните хора, че телата им са някак си мръсни и трябва да пият някакви специални смутита.

В телата си имаме детоксикиращи системи. По-специално, основният детоксикиращ орган е черният дроб. Бъбреците изпълняват тази функция, като премахват токсините от тялото.

Токсините се отделят и през кожата и с изпражненията. Самото тяло върши чудесна работа по детоксикацията си. Не е нужно да му се помага. Основното е да не му се намесвате. Следователно, няма нужда от никакви детоксикации в живота. Просто забравете за тази идея, хора.