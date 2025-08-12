Мъж отслабна с 20 кг без тренировки, неговите два ежедневни трика

А мериканецът Том Капон е свалил 20 килограма за една година и сега тежи 89 кг. Всичко това е благодарение на периодичното гладуване и простата ежедневна активност.

Как наднорменото тегло е затруднило живота му

30-годишният мъж каза, че изкачването на стълби се е усещало като олимпийско предизвикателство, а ежедневните домакински задължения са се превърнали в истинска борба.

В допълнение към физическите трудности, свързани с медицинското затлъстяване, психичното му здраве също рязко се влоши.

За да промени живота си, той решил да следва периодично гладуване. Процесът обикновено включва 16 часа гладуване и 8 часа хранене.

Приложение за хранене му изпращало известия, за да му напомня за периода на гладуване, а също така му давало съвети и препоръки за хранене.

Том също така се е погрижил диетата му да поддържа калориен дефицит. Препоръчителният дневен прием на калории (за средностатистически човек) е 2500 калории за мъже и 2000 за жени.

„Хората трябва да се хранят с дефицит, за да отслабнат, така че тялото използва мастните си запаси, вместо енергията директно от храната“, каза той.

По-конкретно, той трябвало да консумира 2400 калории на ден, за да отслабне с 0,5-1 кг на седмица. Той си позволявал и бързо хранене и пица веднъж седмично, но все пак се придържал към дефицита.

Детайли за тренировката

Следващата голяма промяна била, че той е правил поне 10 000 крачки на ден. Сега ходи на фитнес четири пъти седмично и плува два пъти седмично.

„Трудно е да се надцени колко много промениха живота ми стъпките ми – енергийният бонус дойде от това, че не ходех на фитнес, а също така означаваше, че имах енергията да започна да плувам всяка седмица. Сега това е любимото ми занимание за седмицата“, обясни той.