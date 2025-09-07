Патрик Шварценегер и Аби Чемпион си казаха „Да!“💍

31-годишният актьор Патрик Шварценегер и 28-годишната моделка Аби Чемпион се ожениха по време на скромна церемония край езерото Кьор д'Ален в северната част на Айдахо в събота, 6 септември.

Patrick Schwarzenegger marries longtime girlfriend Abby Champion in lavish Idaho wedding

https://t.co/J3rVJ1qBMI pic.twitter.com/EPxs3pZCta — Page Six (@PageSix) September 7, 2025

Аби блестеше в класическа бяла сватбена рокля, докато новият ѝ съпруг Патрик бе облечен в бяло смокинг сако и черни панталони.

Сред гостите бяха родителите на Патрик – Арнолд Шварценегер и Мария Шрайвър, както и сестра му Катрин Шварценегер Прат със съпруга ѝ Крис Прат. Майката на Аби, Лора, и баща ѝ Грег също присъстваха, според The Daily Mail.

Patrick Schwarzenegger Marries Abby Champion in Star-Studded Wedding https://t.co/Ny8PWzaMdF pic.twitter.com/V52k7LYWre — TMZ (@TMZ) September 7, 2025

Роб Лоу също беше сред гостите, както и колегата на Патрик от „Белият лотос“ Джейсън Айзъкс, който изигра екранния му баща в последния сезон на популярния сериал.

Представители на двойката не са отговорили веднага на искането на PEOPLE за коментар в неделя, 7 септември. Ранчото Гозър, където се състоя сватбата, има сантиментална стойност за Патрик и Аби, тъй като двамата са го посещавали многократно в миналото, съобщава Daily Mail.

Патрик и Аби започват романтичната си връзка през септември 2015 г. Те официално се появяват заедно в Instagram през февруари 2016 г. След това участват в кампанията на Calvin Klein Jeans за есента на 2019 г., озаглавена „Get Between Me and #MyCalvins“, и са част от предстоящата есенно-зимна колекция на Tommy Hilfiger.

Патрик нарича кампанията възможност за двойката да „покаже връзката си на място като Ню Йорк, което просто се усещаше толкова красиво, изцяло американско, есенно и в стил Сентръл Парк“, според GQ.

Патрик предложи брак на Аби през декември 2023 г., обявявайки важен етап от връзката им в съвместна публикация в Instagram. „💍❤️ЗАВИНАГИ И ВИНАГИ ❤️💍“, написа той в описанието.

Актьорът зададе въпроса на плажа, до сърце, оформено от червени рози, с розови листенца, разпръснати около тях. След това двойката отпразнува годежа си с торта, на която бе тяхна снимка.

Относно планирането на сватбата през септември 2024 г., Патрик сподели пред GQ: „Както научих, ролята е просто да се уверя, че тя е щастлива, каквото и да иска да прави.

Щастлив съм да дам мнението си за нещата, а иначе съм просто там, за да я подкрепя и да направя така, че да има най-хубавия ден, който иска“, добави той. „Това наистина е моята работа.“