Как яркорозовото превзе светските събития

П реди по-малко от година, през юли, когато се проведе тогавашното издание на кинофестивала в Кан, на церемонията по откриването председателят на тогавашното жури, актьорът и режисьор Спайк Лий се появи с костюм на „Луи Вюитон” в наситено цикламен цвят, съчетан с очила със същите рамки. Мнозина се запитаха тогава: „Господи, какво е облякъл той?”

Но после си казаха, че Спайк Лий е сред онези оригинални кинодейци, от които всичко може да се очаква и на които всичко може да се прости, дори и такъв нетипичен за гала вечер тоалет.

Година по-късно, на 75-тото издание на кинофестивала в Кан наситено розовото във всичките му нюанси – фуксия, бугенвилия, цикламено, магента или сигнално розово – изобилстваше.

На дълги и небрежно падащи рокли с тези нюанси, съответно на дизайнерите Джордж Хобейка и на Зухаир Мурад, бяха заложили египетската актриса Енджи Киван и бразилската блогърката Тасия Навеш, а бразилският модел Александра Амброзио беше избрала за една от галавечерите на кинофестивала рокля на Ели Сааб, издържана в бяло и обсипана с цикламени цветни апликации, сякаш залята с дъжд от цветя.

В истинско изобилие от розово и тъкани се къпеха индийската шефка на моден стартъп и инфлуенсърка Масом Минавала и базираната в Дубай инфлуенсърка Фархана Боди, заложили съответно на дизайнерите Юсеф Акбар и на „Ателие Зухра”.

На стила „50 нюанса розово” обаче в Кан тази година не разчитаха само млади звезди от екзотичен произход, избрали тоалети на дизайнери от арабски произход. Американската актриса Ан Хатауей позира за фотосесия за изданието „Харпърс Базар” по време на кинофестивала в Кан в тоалет на „Валентино”, представляващ наситено розов свободно падащ гащеризон, с открити рамене, дълги ръкави и широки крачоли.

Шведският модел Елза Хоск също бе заложила на цикламен тоалет на „Валентино” с изключително дълбоко деколте за премиерата на филма „Елвис”. Наситено розова обемна рокля-манто на „Валентино” бе избрала и австралийската актриса Катрин Ланфорд, а немският модел и блогърка Каро Даур беше в минималистичен тоалет отново на „Валентино”, обсипан с искрящи орнаменти. Френската актриса Беренис Бежо беше с бляскав гащеризон с открити рамене и цвят магента, отново на „Валентино”.

Още на откриването на фестивала актрисата Ребека Хол, която беше част от журито на официалната селекция на фестивала, блесна в дълга рокля на „Гучи”, в която от класически червен цвят сякаш извираше тъкан с цвят на разцъфнала фуксия.

Безспорно обаче най-паметен остана тоалетът на испанската кино дива Роси де Палма, която в Кан тази година беше председател на журито, връчващо наградата „Златна камера”.

В една от вечерите на кинофеста тя се появи с дълга рокля с презрамки и дълбоко деколте, комбинирана с наметало с пелерина в орхидеено розови нюанси отново на „Валентино”.

Това изобилие на розови тоалети на „Валентино” не беше случайност. В началото на март, по време на седмицата на модата в Париж, прочутата модна къща представи издържана основно в розово колекция за сезона есен-зима 2022-2023 г.

Линията, наречена „Горещо розово”, включваше разнородни тоалети – от елегантни вечерни рокли до привидно ежедневни облекла, съчетани с аксесоари в същия цвят. Всичко това беше дело на творческия директор Пиерпаоло Пичоли. После редица знаменитости наемаха модели от колекцията, за да „разцъфнат” на светските прояви.

Четири от тези тоалета например бяха наети от италианската певица Лаура Паузини за 66-ото издание на певческия конкурс „Евровизия”, който тази година се проведе в средата на май в Торино.

Паузини беше една от водещите на конкурса заедно с певеца Мика и италианския водещ Алесандро Каталан. На пресконференцията преди началото на „Евровизия” певицата бе заложила на костюм в цикламено. На първия полуфинал на 10 май тя смени цели три различни по нюанс и форма дълги розови рокли.

На финала на конкурса Паузини „преотстъпи правото върху Валентиновото розово” на Мика и тогава той впечатли зрителите с ярко розов костюм. А на 8 май на церемонията по откриването на конкурса в замъка Реджия ди Венария край Торино с нежна, но и сексапилна наситено розова рокля се появи гръцката претендентка за наградата Аманда Йоргиади Тенфьорд.

В началото на май на пресконференцията по представяне на италианските кинонагради „Давид на Донатело” енигматичната Друзила Фоер, алтер егото на италианския актьор Джанлука Гори, избра червен костюм с панталон на „Валентино”, съчетаван със сако с цвят фуксия.

Ден по-рано на екстравагантното дефиле по повод галавечерята на музея „Метрополитън” в Ню Йорк различните нюанси на розовото бяха един от доминиращите цветове наред с черното, сребристото и златистото. Тогава кинодивата Глен Клоуз се появи с тоалет в две части с панталон и наметало с цвят на разцъфнала бугенвилия и бродирани цветя на „Валентино”.

Цикламени тоалети показаха тогава и певицата Сиза с разчупена като линия рокля на Вивиан Уестууд, Никола Пелц, съпругата на Бруклин Бекъм, с фатално деколтиран тоалет на „Валентино” (същия, който носеше на фестивала в Кан и Елза Хоск) и актрисата Кики Лейн с рокля на принцеса на „Ателие Прабал Гурунг”. На „Ателие Прабал Гурунг” заложи и актрисата Дене Бентън за тоалет, съчетаващ огнено червеното с пищна препаска в нюанс на фуксията.

Цикламен, нетипичен за мъж костюм, бе надянал тогава актьорът Себастиан Стан, като естествено ставаше дума за модел от колекцията на „Валентино”. Актрисата Ийди Киърнан беше с изчистена като линия рокля с цвят фуксия.

Цялата поредица от разнородни наградни церемонии в САЩ всъщност мина под знака на „50-те нюанса на розовото”.

Екстравагантният Били Портър избра също невероятен ефирен тоалет с панталон и риза, съчетана с дълъг плащ в сигнално розово на „Валентино” за церемонията за наградите „Грами”. Също тоалет на „Валентино” в ярко цикламено с елегантна изчистена дълга пола, дълги ръкавици и горна част в стил минималистичен бански беше предпочела за „Грами”-тата и американската певица Съуити.

В същия цвят беше и роклята на „Валентино” с огромна фльонга на талията, носена от актрисата и певица Адриана Де Боз на церемонията за наградите на Гилдията на американските актьори. На церемонията на наградите „Изборът на критиците” пък американската актриса Зоуи Дойч беше с пищна в долната си част рокля без презрамки на „Александър Маккуин”.

Тя обаче не успя да надмине по пищност роклята, проектирана от дизайнера Кристиано Сириано и носена на същата церемония от жизнената американска комедийна актриса и телевизионна водеща Никол Байър. Един нюанс по-наситена беше относително семплата рокля на американската медийна звезда Нишел Търнър на дизайнера Наим Хан на церемонията за връчване на наградите „Оскар”.

Пак на тази церемония като истински разцъфнал божур, и като цвят и като модел, беше роклята на „Монсури” с дълбока цепка на американската актриса Нийси Наш.

Наситените нюанси на розовото навлязоха от червените килими на наградните церемонии и фестивалите и в политиката. В средата на май на среща на ниво външни министри на НАТО в Берлин дипломат номер едно на Германия Аналена Бербок беше с делови костюм с цвят на бугенвилия.

Тоалет в сигнално розово бе избрала говорителката на Белия дом Карин Жан-Пиер по време на брифинг, посветен на насилието с огнестрелно оръжие в САЩ. Българската външна министърка Теодора Генчовска миналата седмица се появи с тоалет съчетаващ цвета на розовата бугенвилия с този на коралово розовото.

А вчера датската премиерка Мете Фредериксен гласува на ключов референдум в страната с костюм с панталон, издържан също в гамата на екзотично розовите нюанси.

Кралските особи също бяха привлечени от розовата палитра. В жизнен розов цвят бе палтото на британската кралица Елизабет Втора, което тя носеше по време на посещението си в края на май на цветното изложение в Челси.

Кралицата на Испания Летисия избра също елегантна рокля с цвят фуксия на модната къща „Кайро Уоман” в средата на май, когато присъства на гала вечеря във Валенсия по повод Международния ден на червения кръст и червения полумесец.

