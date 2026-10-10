Как да забавим стареенето след 30: Лекар разкри кои навици наистина работят

С лед 30-годишна възраст организмът постепенно започва да реагира по-различно на обичайния стрес: недоспиването се понася по-трудно, кожата се възстановява по-бавно, а поддържането на добра физическа форма изисква повече усилия. В същото време 30-годишната възраст не е строга биологична граница, след която тялото започва рязко да остарява.

Д-р Олга Бут, кандидат на медицинските науки и ръководител на AM системата, разкрива какво всъщност се случва с организма ни след тази възраст и как да запазим неговия ресурс.

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Защо тялото реагира различно след 30

Според специалиста точно в този период много хора започват да забелязват първите признаци на стареене. След стресова ситуация или няколко последователни безсънни нощи кожата се нуждае от повече време за пълно възстановяване.

Съотношението между мускулна и мастна тъкан също се променя с годините. При намалена физическа активност става все по-трудно да се поддържа познатата форма.

Друг отчетлив знак са спадовете в енергията. Хроничната липса на сън, високото ниво на стрес и заседналият начин на живот оказват пряко влияние върху общото състояние, независимо от конкретната възраст.

Необходими ли са хранителните добавки и процедурите против стареене?

Желанието за запазване на младостта често тласка хората към крайни експерименти със здравето. Сред най-популярните практики са системният прием на хранителни добавки, т.нар. „капки за младост“, детокс програми и строги диети със сокове.

Експертът съветва да не се прибягва до подобни методи без предварителна оценка на индивидуалното здравословно състояние. Биологично активните добавки могат да бъдат полезни само при конкретни медицински показания. Неконтролираният им прием или прекомерната дозировка на определени вещества могат да доведат до сериозни нежелани последици.

Популярните детокс програми също изискват повишено внимание. За здрави хора липсват достатъчно научни доказателства, че диетите със сокове или специализираните детокс курсове наистина извеждат токсините от организма. Някои от тези строги ограничения дори крият допълнителни рискове за здравето.

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Не разчитайте единствено на козметиката

Процедурите за разкрасяване не бива да се разглеждат като универсално решение. Те могат да подобрят повърхностния вид на кожата, но не са заместител на качествения сън, физическата активност, балансираното хранене и редовните профилактични прегледи.

„Подмладяването не започва с медикаменти или естетични процедури. То започва с разбирането какво точно се случва в организма ни в момента“, категорична е д-р Олга Бут.

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