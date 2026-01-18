Как да различите натуралния мед от фалшивия

Х ората сме свикнали да смятаме меда за панацея срещу настинки и източник на витамини. Статистиката обаче е разочароваща: доста често медът от магазина може да се окаже фалшив.

В следващите редове може да прочетете 3 метода, по които да различите истинския мед от фалшивия.

Метод №1

Това е първият тест, който може да се направи преди покупка, ако продавачът го позволи. Натуралният зрял мед има уникална структура.

Как да проверите: Загребете малко мед с лъжица и бавно я повдигнете нагоре. Натуралният продукт ще се стича на бавен, непрекъснат поток, образувайки „плъзгач“ по повърхността, който бавно се разстила.

Признак за фалшификация: Ако медът тече бързо като вода или капе на отделни капки, образувайки вдлъбнатина на повърхността, това е признак за неузрял продукт или сироп.

Метод №2: кибрит или запалка

Натуралният мед не се страхува от огън, за разлика от заместител с излишна вода.

Как да проверите : Потопете върха на клечка кибрит в меда, издърпайте я и се опитайте да я запалите (или дръжте запалената клечка кибрит до капка мед върху лъжица).

Признак на фалшификат: Качественият мед ще позволи на кибритена клечка да се запали или ще се разтопи бавно. Фалшивият мед ще цвърчи, ще заври или веднага ще угаси пламъка поради високото си съдържание на вода.

Метод №3: йод

Често към течния мед се добавя нишесте или брашно, за да се сгъсти. Това е най-популярният метод за фалшифициране, който лесно се открива с обикновена аптечка.

Как да проверите: Разредете малко количество мед в топла вода и добавете капка йод.

Признак на фалшификат: Ако течността стане синя - поздравления, купихте мед с нишесте. Натурален продукт няма да промени цвета на йода (той ще остане кафяв).

Митът за кристализацията

Много купувачи се плашат, когато видят гъст, захарен мед в буркан (понякога с бели кристали по стените).

Кристализацията е естествен процес за натурален продукт.

Само някои сортове (например акациев) могат да останат течни повече от година. Ако сте купили течен мед през зимата и той не е акациев, най-вероятно е бил нагрят (което убива витамините) или е фалшив.