Може ли истинският мед да се развали? Отговорът може да изненада някои

Медът се радва на репутацията си от векове като продукт, който никога не се разваля

1 септември 2025, 06:29
Може ли истинският мед да се развали? Отговорът може да изненада някои
Източник: iStock

М едът от векове се радва на репутацията си на продукт, който никога не се разваля. Заслужената му слава на естествен консервант го поставя сред най-добрите храни, които запазват свежестта си в продължение на години.

Какво трябва да знаете за срока на годност на меда?

Историята показва, че ако медът се съхранява правилно, той може да остане годен за консумация в продължение на десетилетия, дори хиляди години. Поразителен пример е откриването на буркани с мед в древноегипетски гробници, които са на хиляди години и все още са годни за консумация. Това явление се обяснява с уникалния му химичен състав.

Три ключови свойства се открояват:

Ниско съдържание на вода, което ограничава растежа на бактерии и мухъл. Високо съдържание на захар, която действа като естествен консервант.

Ензими, получени от пчелни жлези и нектар, които имат антибактериални свойства.

Тези характеристики правят меда устойчив на разваляне, по същия начин, както и другите храни. При неблагоприятни условия обаче срокът му на годност може да бъде съкратен.

Кога може да се развали медът?

Въпреки че медът не се разваля в традиционния смисъл на думата, както млякото или месото, свойствата му могат да се влошат. Медът може да промени вкуса, миризмата и консистенцията си, а в екстремни случаи може да се появи дори мухъл.

Влажност

Медът е изключително водоабсорбиращ. Влагата, например от лошо затворен буркан или мокра лъжица, причинява ферментация. Това води до забележима кисела миризма и мехурчета на повърхността.

Температура

Съхранението му на прекалено топли места, особено в слънчеви райони, води до загуба на ензими и хранителна стойност.

Замърсяване

Попадането на хранителни остатъци или други вещества в меда може да доведе до замърсяване, което да повлияе на вкуса и качеството му.

Как правилно да съхраняваме мед?

Внимателното съхранение на меда е от решаващо значение за осигуряване на дългосрочното му съхранение. Експертите препоръчват няколко прости правила: Дръжте буркана плътно затворен, за да предотвратите навлизането на влага във въздуха. Съхранявайте продукта на тъмно и хладно място, за предпочитане под 15°C. Използвайте суха лъжица, когато загребвате мед, за да сведете до минимум риска от ферментация.

Източник: rbc.ua    
мед срок на годност съхранение на мед естествен консервант разваляне на мед химичен състав антибактериални свойства влажност температура съвети за съхранение
