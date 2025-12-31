Любопитно

Как да отпразнуваме Нова година, без да навредим на здравето си

Научете как да прекарате празниците по здравословен начин

31 декември 2025, 07:28
Източник: iStock

П разниците са чудесна възможност да си поемете глътка въздух, да се презаредите и да прекарате време с любимите хора. Научете как да прекарате празниците по здравословен начин.

Как да запомните себе си през Новата година

Според клиниката Майо, празниците често нарушават нормалните ни рутини: трудно е да се поддържа баланс между почивка, храна, активност и сън. Авторите препоръчват да помислите как искате празниците да се чувстват комфортно и спокойно. Повечето здравословни обещания са непостижими, защото са твърде ограничаващи. Въпреки това, малки, реалистични стъпки, като например консумация на повече пълноценни храни или кратки разходки, могат да имат значителни ползи.

Американската сърдечна асоциация (AHA) заема подобна позиция : дори по време на празниците не бива да се отказвате напълно от здравословните навици – физическата активност, балансираната диета и адекватният сън помагат за поддържане на стабилно благополучие.

Хранене

За да избегнете тежест, киселини и скокове в кръвната захар, си струва да следвате няколко прости правила.

Не пропускайте хранения през деня. Закуската и обяда на 31 декември помагат да се предотврати преяждането вечер, особено ако менюто включва много мазни и сладки ястия. Това се подкрепя от препоръките на Роспотребнадзор (Държавна институция): пропускането на редовно хранене увеличава риска от преяждане и проблеми с храносмилането.

Започнете вечерята със зеленчуци и протеини. Това забавя покачването на кръвната захар и ви помага да се чувствате сити по-дълго. Най-добре е да се съсредоточите върху пълнозърнести храни: зеленчуци, ядки, риба и пълнозърнести храни. Те намаляват риска от диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Важно е да се внимава с бързоразвалящите се храни. Това важи особено за салатите на майонезна основа, кремообразните торти и желираното месо. Ако се съхраняват неправилно, те могат да причинят чревни инфекции. Роспотребнадзор препоръчва салатите да се овкусяват само преди сервиране, да не се смесват пресни продукти с остатъци от предния ден и да се поддържа правилно охлаждане, като не се размразява месото върху отворена салата.

Полезно ръководство е да избягвате да опитвате всичко наведнъж. По-добре е да изберете две или три любими ястия и да ги консумирате бавно. Това намалява калорийното съдържание на вечерята, без да се чувствате сякаш се ограничавате.

Алкохол

В навечерието на Нова година мнозина се отдават на повече от обикновено. Смесването на различни видове алкохол, пиенето на гладно или неспазването на приема може да доведе не само до махмурлук, но и до сериозно натоварване на черния дроб, стомаха и кръвоносните съдове.

Няма безопасно ниво на алкохол. Дори умерената консумация може да увеличи рисковете, от хипертония до някои видове рак. Следователно, най-безопасният избор за здравето е пълното въздържание от алкохол. Ако обаче решите да пиете, е важно да го правите осъзнато и с повишено внимание.

Избягвайте смесването на различни видове алкохол и превишаването на препоръчителния дневен прием. Най-добре е да пиете бавно, редувайки се с вода или безалкохолни напитки, и винаги с храна. Това помага за забавяне на скоростта на усвояване на алкохола и намалява риска от отравяне.

Добра алтернатива са безалкохолните коктейли, комбуча или цитрусова вода. Тези напитки могат да бъдат здравословен заместител и красиво допълнение към вашата празнична трапеза.

Физическа активност и почивка

Празниците често нарушават рутината ни: късни вечери, шумни събирания и промени в графика. За да избегнете чувство на умора, раздразнение или неразположение, е важно да дадете приоритет на движението и почивката.

Не пропускайте съня. Недостатъчният сън е свързан с повишен риск от наддаване на тегло, лошо настроение и намалена работоспособност.

Изберете дейност, която ви харесва. Може да бъде 20-минутна разходка, каране на кънки на лед или плуване.

Отделете време за почивка. Редовните почивки и времето без екрани помагат за презареждане. Например, проучване в Michigan State University Extension показа , че физическата активност по време на празниците помага за справяне със стреса и подобряване на цялостното благосъстояние.

Емоционално здраве

Натовареният график, очакванията, социалните сравнения, семейните конфликти и изтощението могат да подкопаят емоционалното ви благополучие. За да преминете спокойно през този период, е важно да признаете предварително, че не всичко трябва да бъде перфектно и грижата за себе си е приоритет.

Американската сърдечна асоциация подчертава : ако се чувствате уморени, е важно да забавите темпото. Отделете време за нещо възстановяващо, независимо дали е разходка, медитация, време насаме или хоби. Това намалява стреса и помага за поддържане на емоционалната устойчивост.

Според клиниката Майо, силните емоции, нереалистичните очаквания и умората често се изострят от пътувания и семейни събирания. За да избегнете това, е важно ясно да разберете какво искате от празниците и да реагирате гъвкаво на обстоятелствата. Психолозите в клиниката съветват да не се стремите към перфектния сценарий, а да бъдете отворени за промяна и да вземете предвид собствените си нужди.

Какво може да помогне:

  • Поставете си лични граници – не е нужно да сте навсякъде и с всички.
  • Правете си дигитални почивки – откъснете се от новините, социалните медии и приложенията за незабавни съобщения за поне един час.
  • Планирайте срещи и свободно време.
  • Ако се чувствате депресирани, не го премълчавайте – говорете с близък човек или психолог.

Здравето не е свързано с ограничения, а с това да изберете себе си. Можете да отпразнувате Новата година с радост и без да вредите на тялото си: просто се храните осъзнато, не прекалявайте с алкохола, спортувайте, спете достатъчно и не се стремете към перфектен външен вид. Празниците ще отминат, но благополучието ви ще остане, ако поставите себе си на първо място.

Източник: rambler.ru    
Здравословни празници Нова година Здравословно хранене Консумация на алкохол Физическа активност Почивка и сън Емоционално благополучие Управление на стреса Грижа за себе си Балансирана диета
