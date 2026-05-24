Любопитно

Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания

Децата не учат от лекции, а от ежедневието у дома. Психологът Екатерина Гудино разкрива петте златни родителски принципа, които изграждат силни, гъвкави и самостоятелни личности, без да се налага да прибягваме до контрол, викове и наказания

24 май 2026, 11:27
Как да отгледаме успешно дете: 5 съвета от психолог без викове и наказания
Източник: iStock/Getty Images

Н яма универсална рецепта за отглеждането на успешни деца – това е факт. Има обаче ключови родителски принципи, които могат да помогнат в този процес. По темата разговаряме с психолога и арт терапевт Екатерина Гудино.

Съвет №1: Започнете със себе си – бъдете пример

За да постигне успех в живота, човек се нуждае от цял набор от качества:

  • Самостоятелност – за да знае детето, че е способно да се справи само и да не чака някой друг да върши неговата работа;
  • Отговорност – за да разбира, че решенията и действията му имат своите последствия;
  • Доброта – не наивна, а осъзната, при която знаеш как едновременно да подкрепяш, но и твърдо да казваш „не“;
  • Гъвкавост – способността да променяш плановете си без излишна драма, защото светът не стои на едно място;
  • Оптимизъм – спокойната увереност, че изход има и от най-трудната ситуация;
  • Смелост – да направиш необходимата стъпка, дори когато изпитваш страх;
  • Честност – към другите и най-вече към себе си;
  • Трудолюбие и упоритост – умението да влагаш енергия в това, което е наистина важно за теб;
  • Уважение – към себе си и към околните, защото без него е невъзможно да се изградят стабилни взаимоотношения.
Източник: iStock/Getty Images

Важно е да разберем, че никое от тези качества не се възпитава чрез изолирани уроци или просто с „правилните думи“. Децата попиват тези модели ежедневно от възрастните, които са авторитет за тях. Те не се учат от това, което им говорим, а от начина, по който действаме, когато никой не ни гледа. Проследяват как реагираме на провалите, как говорим за другите хора, как искаме прошка, как поемаме отговорност за думите си, как работим и как си почиваме.

„Това, което наистина остава с детето за цял живот, не се развива чрез лекции, а чрез ежедневието на семейството. От момента, в който забележите, че детето ви наблюдава. А това се случва още от раждането.“, казва психологът Екатерина Гудино.

Ето защо всеки, който иска да отгледа успешна личност, първо трябва да попита себе си: аз самият знам ли как да бъда гъвкав, добър и смел?

Източник: iStock/Getty Images

Съвет №2: Дайте на детето пространство за собствените му грешки и победи

Не се опитвайте да контролирате всяка стъпка на детето си и не решавайте проблемите вместо него. Оставете го само да завърже връзките на обувките си, дори и да закъснявате; оставете го само да избере извънкласните си занимания или да си намери приятели.

„Грешките не са врагове, те са най-добрите учители. Тези, които не са опитвали и не са бъркали като деца, като възрастни ще се страхуват да направят каквато и да е стъпка. Вашата задача е да бъдете до тях, да ги утешите, да им помогнете да направят анализ, но не и да ги лишавате от собствения им опит. Когато едно дете бива презастраховано за всичко, когато не му се позволява да греши, а вместо това постоянно е критикувано или сравнявано с останалите, то губи вяра в себе си“, отбелязва експертът.

Няма как да изберете приятелите на детето си, но можете да създадете среда, в която то да има правилен избор. Заведете го на различни места: в кръжок, където връстниците му споделят неговите интереси; на семеен лагер, където другите родители изповядват вашите ценности; в компания, в която липсва агресия. Не забранявайте директно нежеланите контакти – просто предложете алтернатива и бъдете до него.

Източник: iStock

Ако детето се е привързало към среда, която го дърпа назад, не се опитвайте да прекъснете тази връзка с викове – това само ще я заздрави. Вместо това спокойно разширете кръгозора му:

  • канете приятелите му у дома;
  • запознайте се с техните родители;
  • интересувайте се от това, което ги вълнува, за да бъдете в крак с нещата.

„Често, когато едно дете види различен модел на взаимоотношения у дома – такъв, в който го изслушват, не се държат грубо с него и грешките са позволени – то започва да прави сравнение. С течение на времето само избира по-здравословната и близка до семейната среда. В този случай доверието работи много по-добре от всякаква форма на контрол“, коментира Екатерина Гудино.

Съвет №3: Създайте топла, но не и парникова среда

Да, всяко дете има нужда от сигурна опора: дом, в който е прието такова, каквото е, независимо от всичко – с лоша оценка в училище, в лошо настроение или с ожулено коляно. Тази опора обаче не трябва да се превръща във вакуум.

„Не го изолирайте от всички трудности и от хората, които не му допадат. Трудните моменти, преживени с подкрепата на надежден възрастен, укрепват характера, а не го пречупват“, съветва психологът.

Източник: iStock

Съвет №4: Не бъркайте любовта с контрола и критиката

Най-пагубно за бъдещия успех е усещането на детето, че е обичано само заради отличните оценки, медалите или послушанието си. Ценете усилията му, а не само крайните резултати. Спрете да го сравнявате с другите – сравнявайте го единствено с човека, който е било вчера. Позволете му да бъде ядосано, тъжно или уплашено, без да потискате емоциите му с реплики от сорта на „Не плачи“.

„Средата, в която доминират обезценяването, наказанията за грешки, подигравките към слабостите, изискванията и контролът вместо реалното общуване, блокира пътя към успеха. В такава атмосфера дори най-способното дете започва да се затваря в себе си, да изпитва страх и да губи връзка със собственото си 'Аз'“, обяснява специалистът.

Съвет №5: Вярвайте в неговия собствен път и знайте кога да го пуснете

Успешното дете не е ваше копие или инструмент за реализиране на вашите несбъднати мечти. То е автор на собствения си живот. Вашата мисия е да бъдете негов сигурен гръб до определена възраст, след което постепенно и с уважение да се отдръпнете, за да може то да продължи напред самостоятелно. Не изпадайте в паника, ако е напуснало спортната секция, ако е избрало грешна професия или е попаднало на неподходящи приятели.

„Детето има право на свои собствени грешки и открития. Ако сте изградили отношения на доверие, то винаги ще се върне при вас за съвет. А ако това не се случи, значи имате вътрешна работа, която трябва да свършите заедно“, категорична е Екатерина Гудино.

  • В заключение: Как се възпитава успяващ човек?

Успехът не се преподава в курсове по коучинг – няма как да научите никого на самостоятелност, осъзнатост, гъвкавост, смелост или трудолюбие само за няколко месеца. Децата усвояват тези ценности от най-ранна възраст в семейството, наблюдавайки примера на родителите си ден след ден. Те имитират как възрастните си поставят цели и ги постигат, как падат, как стават и продължават напред, как признават грешките си, как се отнасят към околните, как градят приятелства, как се карат и как след това изглаждат отношенията си.

Освен личния пример, родителите могат да приложат и няколко златни родителски правила. Психолозите съветват: давайте на децата възможност да бъркат, за да си правят сами изводите, избягвайте тоталния контрол и никога не ги сравнявайте с останалите.

Източник: www.rambler.ru    
Възпитание на деца Родителски принципи Личен пример Учене от грешки Детска самостоятелност Родителско доверие Емоционална среда
Последвайте ни
Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Жертви и ранени след руски удар с

Жертви и ранени след руски удар с "Орешник" по Киевска област

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

Зодии на ръба: Кой има спешна нужда от почивка

Зодии на ръба: Кой има спешна нужда от почивка

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

Как да се грижим за козината на дългокосместите котки

dogsandcats.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице</p>

Разкриха имотна измама в София, използвали бременна жена като подставено лице

България Преди 1 час

Разследването е започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в столицата

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

Издирват възрастна жена, изчезнала в района на Панчарево

България Преди 2 часа

Тя е напуснала дома си в село Кокаляне около 16:00 часа на 20 май и оттогава е в неизвестност

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Тръмп обяви, че споразумението с Иран е "до голяма степен договорено", Техеран отрече

Свят Преди 3 часа

Президентът на САЩ написа в социалните мрежи, че очакваното споразумение ще отвори Ормузкия проток

<p>&quot;Златна палма&quot; 2026:&nbsp;Кой грабна голямата награда на фестивала</p>

Филмът "Фиорд" на румънския режисьор Кристиан Мунджиу бе отличен със "Златната палма" в Кан

Любопитно Преди 4 часа

Критиците определят лентата като една от най-силните и провокативни в конкурсната програма тази година

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

София празнува 24 май с шествия, концерти и засилени мерки за сигурност

България Преди 4 часа

Празничното шествие започна в 10:30 часа

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

Полицейска гонка и катастрофа в Бургас: Шофьорът избяга, в колата му откриха мигранти

България Преди 4 часа

Инцидентът е станал около 4:45 ч.

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

Воден ад: Бедственото положение във Велико Търново остава, започва опис на щетите

България Преди 4 часа

Има и сериозни поражения по инфраструктурата

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Българска следа в Кан: Филм, заснет у нас и с български актьори, спечели голяма награда

Любопитно Преди 4 часа

Лентата е международна копродукция между Германия, България, Франция и Австрия

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Десетки хиляди излязоха срещу Вучич в Белград, протестът завърши със сблъсъци

Свят Преди 5 часа

Според оценките на органите на реда в демонстрацията са участвали около 34 000 души

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Стрелба край Белия дом вдигна тревога, нападателят е мъртъв

Свят Преди 5 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил в Белия дом по време на инцидента

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Учените откриха златния навик за сън на дълголетниците – и не е това, което мислите

Любопитно Преди 5 часа

Ново мащабно проучване на белгийски учени разби мита, че броят часове в леглото е най-важен за здравето ни. Оказва се, че тялото е много по-чувствително към редовния график, а уикендите до обяд всъщност ни докарват вреден „социален джетлаг“

Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

Как една от най-опасните супи в света се превърна в кулинарен хит

Любопитно Преди 5 часа

Готвачите в Пусан укротяват отровната риба фугу, съчетавайки смъртоносна екзотика с вековна традиция и щипка политически шпионаж

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Отбелязваме 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Любопитно Преди 5 часа

Първите известни свидетелства за честването на празника са открити в арменска летопис от 1813 г.

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

24 май: Подписът, който роди Ангела на смъртта

Любопитно Преди 6 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

Дъжд, гръмотевични бури, градушки: Кога ще спрат валежите

България Преди 6 часа

Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, за София – около 22°

Наказание лиши Никола Цолов от точки в спринта за Гран при на Канада

Наказание лиши Никола Цолов от точки в спринта за Гран при на Канада

България Преди 14 часа

Българинът сдаде временно първото място в класирането на Формула 2

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Бебешка снимка на Рачков предизвика вълна от реакции

Edna.bg

Голям празник е! Денят, в който казваме „благодаря“ на учителите

Edna.bg

Официално: Джеймс Ето’о подписа нов договор с ЦСКА

Gong.bg

Гуардиола на въпрос за националния на Англия: Нямам планове

Gong.bg

Посланици в България рецитираха „Българският език” на Иван Вазов (ВИДЕО)

Nova.bg

България чества 24 май: Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост (ВИДЕО)

Nova.bg