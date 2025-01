Глобиха Тимъти Шаламе със $79 заради колело на филмова премиера

Т имъти Шаламе се появи с велосипед на лондонската премиера на филма си „Напълно непознати“ и това му струва повече, отколкото е предполагал.

Изненадваща поява: Тимъти Шаламе пристигна на червения килим с електрически велосипед Lime

29-годишният актьор сподели във френското токшоу Quotidien в сряда, 15 януари, как в крайна сметка е взел на премиерата велосипед Lime - с който беше сниман на червения килим - и колко точно е трябвало да плати за него.

« The idea is that I have no idea… there was a traffic jam and I actually wasn’t allowed to park there and I got a £65 fine and actually it’s horrible because it was an advert for them ! »#TimothéeChalamet at Quotidien today pic.twitter.com/fSXuaoVeNx