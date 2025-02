Ключови моменти от BAFTA 2025: Тенант, Take That1 Тимъти Шаламе (и Кайли Дженър)

Ф илмите "Конклав" и "Бруталистът" бяха големите победители на вечерта, като спечелиха по четири награди. Въпреки това, извън основните отличия, церемонията в Лондон предложи множество запомнящи се моменти – от сълзи и смях до малко Take That fangirling от номинираната за най-добра актриса Сирша Ронан.

"Конклав" спечели наградата BAFTA за най-добър филм

Големите победители: "Конклав" и "Бруталистът"

"Конклав" и "Бруталистът" триумфираха с по четири отличия. "Конклав" грабна наградата за най-добър филм и изключителен британски филм, докато "Бруталистът" донесе награда за най-добър актьор на Ейдриън Броуди и за най-добър режисьор на Брейди Корбет.

Но както винаги, BAFTA не беше само за големите статуетки – вечерта беше изпълнена с множество вълнуващи и неочаквани моменти.

Дейвид Тенант – домакин с блясък и хумор

След успешното си водене на церемонията през 2024 г., Дейвид Тенант се завърна като домакин. Той даде старт на вечерта, призовавайки "боговете на BAFTA" – легендите Хелън Мирън, Джим Бродбент и Брайън Кокс. Вечерта продължи с импровизирано караоке на I’m Gonna Be (500 Miles) на The Proclaimers, в което участваха звезди като Камила Кабейо, Колман Доминго и Ана Кендрик.

Тенант не пропусна да се пошегува за тенденцията актьорите да изглеждат все по-млади с годините, както и за дължината на филми като "Бруталистът":

"Емилия Перес" – противоречия и емоционални речи

Въпреки скорошните полемики около "Емилия Перес", филмът спечели награда за най-добър чуждестранен филм, а Зоуи Салдана грабна приза за най-добра поддържаща актриса.

Режисьорът Жак Одиар не пропусна да спомене Карла София Гаскон, която отсъстваше от церемонията заради възобновени стари туитове. „Дълбоко съм горд от това, което постигнахме всички заедно – да живее "Емилия Перес!“ – каза той.

Кайли Дженър – неочакваната гостенка

Кайли Дженър не мина по червения килим, но беше в залата, за да подкрепи приятеля си Тимъти Шаламе, номиниран за ролята на Боб Дилън в "Напълно непознат".

Тенант не пропусна да ги вкара в шоуто, шегувайки се със състезанието за двойник на Шаламе от миналата година: „Ето го човекът, който спечели второто място!“ – заяви той, а след това добави: „И ето още един – този път за Кайли!“

Take That на сцената

Ако сте гледали "Анора", знаете, че създателите на филма са фенове на Take That, по-специално на хита "Greatest Day" от 2008 г. Групата изпълни ремикса на хита, използван във филма, на сцената на церемонията. Когато водещият Тенант си проправяше път през тълпата, той се натъкна на номинираната за най-добра актриса Сърша Ронан и съпруга ѝ Джак Лоудън. Дали Ронан е фен на Take That? "Виждала съм ви два пъти", изкрещя тя на момчетата, докато те си проправяха път от сцената.

Джеси Айзенберг – заместник на Киърън Кълкин

Киърън Кълкин не успя да присъства, за да получи наградата за най-добър поддържащ актьор, така че колегата му Джеси Айзенберг се качи на сцената вместо него.

Във филма "Истинска болка" двамата играят двама много различни братовчеди, които се отправят на пътешествие, за да проучат корените на еврейската си баба в Полша. Приемайки наградата за най-добър оригинален сценарий, Айзенбърг също така се пошегува, че съпругата му не е присъствала на церемонията, тъй като не е смятала, че той ще спечели.

Речта на Майки Мадисън – почит към секс работниците

След като получи голяма подкрепа по време на церемонията по награждаването, Деми Мур беше фаворит за наградата за изпълнението си във филма "Веществото". Въпреки това Майки Мадисън също набра скорост през последните седмици благодарение на пробивната си роля на млада секс работничка, която се омъжва за сина на руски олигарх във филма "Анора".

Тази победа е особено вълнуваща, тъй като 25-годишната Мадисън беше номинирана и за наградата "Изгряваща звезда" за изгряващ талант. Да бъдеш номиниран в една и съща основна категория в една и съща година само по себе си е голямо постижение, а да я спечелиш - още повече. На сцената Мадисън благодари на майка си за това, че я е водила "на толкова много прослушвания", както и на колегите си от актьорския състав.

Тя благодари на общността на секс работниците, след като се консултирала с тях за ролята си: „Вие заслужавате уважение и благоприличие, и винаги ще бъда ваш приятел и съюзник.“

Филмът "Kneecap" – повече от филм, движение

Филмът на ирландски език "Kneecap", полуавтобиографична история с участието на трио рапъри със същото име от Белфаст, получи наградата за изключителен дебют на британски режисьор. Наградата на сцената получи режисьорът и сценарист Рич Петиат.

"В рамките на две седмици, след като се преместих в Белфаст, се запознах с "Kneecap" и сега стоя тук", каза той на публиката, заявявайки, че филмът му е "нещо повече от филм, той е движение - за това как всеки трябва да уважава езика си, културата си, родината си. Тази награда е посветена на всички, които се борят за това."

Британският триумф в техническите категории

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl взе наградата за най-добър детски и семеен филм.

Нейтън Кроули и Лий Сандейлс грабнаха най-добър продуцентски дизайн за "Злодеида".

„Дюн: Част втора“ спечели награда за най-добри визуални ефекти и най-добър звук.

Емоционалната реч на Уоруик Дейвис

Актьорът от "Уилоу" и "Хари Потър" получи най-високото отличие на BAFTA за степендиант и го посвети на покойната си съпруга Саманта, която почина през март миналата година.. „Това е най-хубавото нещо, което някога ми се е случвало – и аз съм бил в "Междузвездни войни"!“, пошегува се той в началото на речта си, след което се разчувства, докато говореше за съпругата си и спомена децата си Анабел и Харисън, които бяха в публиката. Неговите думи разчувстваха публиката, която го изпрати с бурни аплодисменти.

Дейвид Йонсън – изгряващата звезда на BAFTA

Британският актьор Дейвид Йонсън беше обявен за тазгодишната изгряваща звезда на BAFTA – единствената категория, в която победителят се определя чрез гласуване на публиката.

31-годишният Йонсън наскоро се включи в актьорския състав на предстоящия филм Alien: Romulus, а сред другите му проекти се открояват телевизионният сериал Industry и романтичната комедия Rye Lane (2023).

Приемайки наградата си, актьорът изнесе емоционална реч пред публиката на BAFTA:

„Трябва да бъда честен – не това е причината да го правя. Знаеш ли какво имам предвид? Аз съм просто момче от Източен Лондон. Наистина не виждах място за себе си в тази индустрия. Но тази награда е за хората, и докато можем да продължаваме да разказваме истории за тях, мисля, че трябва да има място и за мен.“

Йонсън успя да се наложи в конкуренцията на други талантливи млади актьори, сред които колежката му от Industry и Back To Black Мариса Абела, американският актьор Джарел Джеръм, Мадисън от Анора и звездата от Informer Набхан Ризван.

Сред предишните носители на приза са имена като Кристен Стюарт, Даниел Калуя, Джон Бойега и Том Харди – актьори, които впоследствие се утвърдиха сред водещите фигури в киноиндустрията.

Спор около визите на звездите от "Sing Sing"

Извън самата церемония, на червения килим режисьорите на филма "Sing Sing" – Грег Куедър и Клинт Бентли – повдигнаха въпроса за отказаните визи на двама от неговите участници.

Филмът разказва истинската история на група затворници, които чрез изкуството намират път към рехабилитация в затвор с максимална сигурност.

Режисьорите разкриха, че и на двамата е било отказано влизане в Обединеното кралство поради предишните им криминални присъди.

„Бяха им отказани визи, защото са излежали присъди – а това е в пълен разрез с посланието на филма“, коментира Куедър. „Той показва, че хората могат да се променят, да израснат и да се върнат в своите общности след затвора. Тези двама мъже въплъщават смелост, уязвимост и почтеност – и те трябваше да бъдат тук тази вечер. Историята е за тях, изградена е с тях.“

BAFTA 2025 – вечер, изпълнена с блясък, емоции и изненади

От триумфа на "Конклав" и "Бруталистът" до хумора на Дейвид Тенант, Take That, Кайли Дженър и емоционалната реч на Уоруик Дейвис – церемонията беше незабравимо събитие в света на киното.