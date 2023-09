Извиненията на звездите могат да бъдат трудни: Дрю, Аштън и Мила знаят най-добре това

В секи прави грешки, нали? Но когато сте звезда, която е допуснала грешка, последиците могат да бъдат много по-големи, отколкото за нас, обикновените хора.

Ако трябва да сме честни, повечето от нас нямат публицисти, които да ни помагат да пишем посланията си, нито пък фенове, които да ни защитават. Дори и с тези активи, рядко се случва да се размине безпроблемно за знаменитостите, които попадат в светлината на прожекторите.

Работата в индустрия, изградена около играта, е, че хората не винаги вярват на извиненията.

Когато Аштън Къчър и съпругата му, колежката му Мила Кунис, се извиниха чрез видеоклип, след като написаха преди произнасянето на присъдата препоръки за техния колега от "Шоуто на 70-те" Дани Мастерсън, който беше осъден за изнасилване, това не се прие добре.

Дрю Баримор се сблъска с подобна онлайн реакция, когато със сълзи на очи се извини във видеоклип за това, че се е опитала да възобнови продукцията на дневното си токшоу по време на двойните стачки в Холивуд. В крайна сметка Баримор изтри видеото и спря новите епизоди на предаването си.

Хуморът на комика и актриса Ейми Шумър не разсмя някои, когато тя се пошегува в публикация в социалните мрежи за начина, по който Никол Кидман седи на US Open, и беше обвинена в кибертормоз над звездата.

Шуимър обясни: "Шегата, която направих, беше, че начинът, по който тя позираше, не изглеждаше като начина, по който седи човек. Не се подигравах с начина, по който изглежда. Никол Кидман е красива и е една от най-невероятните актриси на всички времена".

Дори не е необходимо да сте звезда в традиционния смисъл на думата, за да се обърнат социалните медии срещу вас.

Джан Уенър е съосновател на списание Rolling Stone и след като направи противоречиви коментари пред New York Times за жените музиканти и цветнокожите музиканти, последвалото му извинение се провали. Понякога извинението има почти същия отзвук като това, което го е предизвикало.

NSYNC наскоро се събраха отново, за да връчат награда на Тейлър Суифт на MTV VMAs и обявиха, че имат нов сингъл.

It’s been a week since *NSYNC showed up at the #VMAs and didn’t say a word for 20 seconds while the crowd went wild. ✨ https://t.co/E7Y85LQ0Bm pic.twitter.com/kfequlDAbp