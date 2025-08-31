Свят

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

Звездният готвач сподели откровено за здравословния си проблем в публикация в Instagram

31 август 2025, 09:21
След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"
Източник: Getty Images

Г ордън Рамзи се възстановява след операция за отстраняване на рак на кожата, пише People.

В събота, 30 август, 58-годишният готвач публикува в Instagram снимка на лицето си с превръзка, последвана от кадър на белег, като разкри, че е претърпял операция за отстраняване на базалноклетъчен карцином, вид немеланомен рак на кожата.

След операцията под ухото му е била поставена голяма превръзка, а при нейното сваляне се виждали няколко шева.

"Благодарен съм и много оценявам невероятния екип на The Skin Associates и тяхната бърза реакция при отстраняването на този карцином, благодаря ви!" написа Рамзи в публикацията.

"Моля, не забравяйте слънцезащитния крем този уикенд", добави той.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Базалноклетъчният карцином обикновено се проявява като леко прозрачна бучка на кожата и се появява най-често на слънчево изложени участъци като глава и шия, след дългосрочно излагане на ултравиолетова радиация, според Mayo Clinic.

Новината идва след като готвачът беше хоспитализиран заради велосипедна катастрофа.

През юни 2024 г. звездата разкри в Instagram публикация, че е претърпял "много сериозен инцидент" при каране на велосипед в Кънектикът, който е оставил тялото му с тежки синини.

"Добре съм и не съм счупил кости или претърпял сериозни травми, но съм покрит със синини, приличам на лилав картоф", обясни Рамзи в надписа.

"Благодарен съм на всички лекари, медицински сестри и персонал в Lawerence + Memorial Hospital в Ню Лондон, които се грижеха за мен, но най-благодарен съм на каската, която ми спаси живота", добави той.

В края на декември 2024 г. Рамзи публикува снимка в Instagram, като сподели, че синините са "зараснали". Той направи кратък клип на травмите от инцидента.

Източник: People    
Гордън Рамзи рак на кожата операция базалноклетъчен карцином възстановяване слънцезащитен крем Instagram здраве велосипедна катастрофа знаменитости
Последвайте ни
Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 15 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 12 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 13 часа

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

Свят Преди 36 минути

ЦАХАЛ поразиха военна инфраструктура на "Хизбула", се казва в изявление на армията

<p>Си Цзинпин: Трябва да се подкрепяме</p>

Си Цзинпин пред арменския премиер: Китай и Армения трябва твърдо да се подкрепят взаимно

Свят Преди 2 часа

Той призова за сътрудничество в развиването на инициативата "Един пояс, един път"

Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Свят Преди 3 часа

Руските войски водят непрекъсната офанзива почти по цялата фронтова линия в Украйна

<p>Каква е ситуацията след бедствието в&nbsp;Северна Италия?</p>

Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт

Свят Преди 3 часа

Очаква се времето през уикенда да остане променливо

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

Буря опустоши Кюстендил за секунди: Десетки изкоренени дървета и повредени автомобили

България Преди 3 часа

Силният вятър в района се разразил за секунди

<p>Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница, ето защо</p>

Генералният секретар на Съвета на Европа е приет в болница

Свят Преди 3 часа

Петдесет и три годишният швейцарец е генерален секретар на организацията от септември миналата година

Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

Свят Преди 4 часа

При операцията бяха намерени телата на двама заложници

Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ

Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ

Свят Преди 4 часа

Тръмп от дълго време поставя под въпрос американската избирателна система

Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

Свят Преди 4 часа

Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество

<p>Премиерът Желязков и&nbsp;Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот</p>

Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

България Преди 4 часа

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Свят Преди 4 часа

Техеран остава непреклонен пред американските санкции, атаките срещу ядрените му обекти или механизма "snapback"

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Любопитно Преди 5 часа

По време на разкопки в Националния парк Хипос археолози се натъкнаха на мозайка на 1600 години с надпис: „Мир на старейшините“

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

Свят Преди 5 часа

В Кьолн голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 5 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

.

Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

България Преди 5 часа

Висшето образование търси 218 млн. лв.

Принцеса Даяна

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Тайното споразумение между Хари и Уилям за децата в кралското семейство

Edna.bg

Невинно или мръсно? Тествайте подсъзнанието си с този бърз психологически тест

Edna.bg

Манчестър Юнайтед правят нов опит за трансфер на Емилиано Мартинес

Gong.bg

Любимец на феновете на Левски в основата на трансфера на Акрам Бурас

Gong.bg

Кола се блъсна в тир край Враца, има жертва и двама тежко ранени

Nova.bg

Д-р Гергана Николова: Държавата да поеме ангажимента си към пациентите, освободени от потребителска такса

Nova.bg