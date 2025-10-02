Любопитно

Пата Сека: Робът, който стана баща на над 200 деца

Заради необичайния си ръст от 2,18 м. и внушителна физика, той е превърнат в така наречен „роб-осеменител“

2 октомври 2025, 10:41
Пата Сека: Робът, който стана баща на над 200 деца
Роби в бразиска плантация   
Източник: iStock/GettyImages

И сторията на Роке Жозе Флоренсио, по-известен с прякора си Пата Сека, е един от най-драматичните примери за човешка съдба, белязана от робството в Бразилия. Роден през 1827 или 1828 г., с анголски и судански корени, той израства в провинция Сао Пауло.

Още млад е продаден на големия земевладелец Франсиско да Куня Буено и изпратен в ранчото „Санта Евдоксия“, в днешния район Санта Евдоксия, Сао Карлос.

Заради необичайния си ръст от 2,18 м. и внушителна физика, той е превърнат в така наречен „роб-осеменител“.

Целта била чрез него да се раждат силни и издържливи деца, които да станат бъдещи работници.

Така Пата Сека става баща на над 200, а според някои оценки – дори над 250 деца. Днес се смята, че около 30% от населението на Санта Евдоксия са негови преки наследници.

За разлика от повечето роби, той не е бил изпращан на тежка работа в плантациите, а е имал други задължения – грижел се е за животните и често е пътувал по 30 километра дневно, за да носи поща. Живял е в Голямата къща, а не в робските колиби, което му давало известна свобода и контакт с външния свят.

След приемането на Златния закон през 1888 г. и окончателната отмяна на робството в Бразилия, Роке получава парче земя от бившия си господар.

Там основава собствено ранчо – Ситио Пата Сека. Жени се за жена на име Палмира, с която има девет деца. Занимава се със земеделие и дребна търговия, за да издържа семейството си, макар често да изпитва трудности.

През живота си Пата Сека се утвърждава като уважаван човек и своеобразен лидер сред освободените роби. Неговото име остава символ на борбата за достойнство и оцеляване въпреки трагичната му роля в робовладелската система.

Роке Жозе Флоренсио умира на 17 февруари 1958 г. на впечатляващата възраст от 130 години.

Според официалния му смъртен акт причините са сърдечна недостатъчност и старческа немощ. Само три месеца преди края си той е почетен на парад в Сао Карлос като най-възрастния жител на града.

Наследството на Пата Сека продължава да живее – не само в хилядите му потомци, пръснати из Бразилия, но и в историята за устойчивост и надежда, която носи животът му.

Източник: telanganatoday.com    
Пата Сека робство в Бразилия роб осеменител 130 години потомци Златен закон освободени роби Сао Пауло
