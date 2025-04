Дъщерята на Робърт Де Ниро, Ейрин, обяви, че е транссексуална

Д ъщерята на Робърт Де Ниро, Ейрин, се разкри като транссексуална.

В интервю за Them, публикувано във вторник, 29 април, по повод „влизането в тази нова идентичност“, както самата Ейрин я нарича, амбициозната актриса и модел споделя откровено подробности за живота си като едно от седемте деца на холивудската легенда. Майка ѝ – актрисата Туки Смит – има Ейрин и нейния брат близнак Джулиан с 81-годишния носител на „Оскар“.

Robert De Niro's Daughter Airyn Comes Out as Trans in Revealing Interview About Growing Up 'Out of the Limelight' https://t.co/Yfu12RJomy

„Има разлика между това да си видим и да бъдеш видян“, казва 29-годишната Ейрин пред Ава Полин Емилионе, сътрудничка на Them. „Аз съм била видима. Не мисля, че наистина са ме виждали.“ След като Daily Mail и други медии отразиха нейна неотдавнашна поява и „предадоха погрешна информация“, Ейрин обяснява: „Те просто ми напомниха, че хората всъщност не знаят нищо за мен.“

По повод медийното внимание и етикета „дете на известна личност“, тя заявява: „Не съм възпитана да заемам странична роля във филмите на баща ми, да посещавам бизнес срещи или премиери. Баща ми винаги е държал да намерим своя собствен път... Иска ми се успехът ми да се дължи единствено на моите собствени заслуги.“

„Очевидно е, че няма перфектни родители, но съм благодарна, че и двамата ми родители решиха да ме държат далеч от светлините на прожекторите“, казва още тя за Робърт Де Ниро и Туки Смит. „Искаха да имам възможно най-нормално детство.“

Ейрин говори открито и за трудностите при израстването си като „късно разцъфтяваща“, за преживяната телесна дисморфия и натиска на наложените стандарти за красота.

Robert De Niro's daughter Airyn De Niro is publicly coming out as trans — and thanking her famous parents for making it possible for her to live a life out of the public eye until now. https://t.co/VkJhofCmpL