Удостоиха Робърт Де Ниро с орден от Рим

Х оливудската легенда Робърт Де Ниро получи най-високото отличие на Рим - „Капитолийската вълчица“, съобщи Wanted in Rome.

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери връчи на Де Ниро престижната награда в чест на „културната и артистична стойност на кариера, оформила историята на световното кино“, се казва в изявление на града.

„Рим отдава почит на един изключителен артист, способен да надхвърля жанрове и епохи, с многостранност, която е поставила стандарт в съвременното кино“, заяви Гуалтиери, поздравявайки Де Ниро за ролята му в „писането на историята на големия екран“.

🎗️Il Sindaco, Roberto Gualtieri, ha conferito a Robert De Niro la #LupaCapitolina, massima onorificenza della città. Il riconoscimento è stato attribuito per il valore culturale e artistico di una carriera che ha segnato la storia del #cinema mondiale.



Кметът също така подчерта „дълбоката връзка“, която свързва Де Ниро с Рим, „столицата на киното и източник на вдъхновение за творци от всяко поколение, която винаги ще го приветства като втори дом“.

Благодарейки на кмета и италианската столица за „невероятната чест“, Де Ниро каза: „Рим е повече от град, той е живо произведение на изкуството. Всяка улица, всеки камък, всяко хранене разказва история. Да бъдеш признат тук, на място, което е дало толкова много на света – култура, кино и красота – е наистина трогателно.“

Подчертавайки италианските си корени, 82-годишният Де Ниро каза, че признанието има и „лично значение“ за него.

„Винаги съм чувствал дълбока връзка с тази страна, нейния народ, нейната страст и нейното уважение към майсторството и творчеството“ - каза той - „Приемам тази чест с огромна благодарност, не само за себе си, но и за всички онези, които продължават да бъдат докосвани от духа на Рим и това, което той представлява“.