Фермите за Bitcoin, които заглушават Ниагара

В граничещия със САЩ град Ниагара Фолс жителите, свикнали с успокояващия рев на известните водопади, наскоро откриха много по-малко приятен звук: "натрапчивото бучене" на ферми за добив на BItcoin.

"Заради този постоянен шум спя може би четири часа", казва Елизабет Ланди, 80-годишна пенсионирана фризьорка. "Чувам шума дори през капаците на прозорците".

Софтуерът за "копаене" на Bitcoin с мащабен ъпдейт​

В слънчевата октомврийска сутрин на предната веранда на Ланди ясно се чува механично жужене. Шумът се превръща в оглушителна глъчка, когато човек измине две пресечки към Бъфало авеню, където работят американските мини за добив на Bitcoin.

