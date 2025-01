„Hot For You, Baby“: Изгубена песен на Тина Търнър ще прозвучи за първи път след 40 години

П есен, записана за хитовия албум на Тина Търнър "Private Dancer", която се смяташе за изгубена, е преоткрита и ще прозвучи за първи път в ефира на BBC Radio 2.

„Hot For You, Baby“ е записана в Capitol Studios в Холивуд и първоначално е била предназначена за песен от албума.

В крайна сметка обаче тя е отхвърлена в полза на определящи епохата поп хитове като „What's Love Got To Do With It“, „Better Be Good To Me“ и заглавната песен на албума.

Определяната за изчезнала мастър касета е открита наскоро, когато звукозаписната ѝ компания подготвя преиздаване на „Private Dancer“ по случай 40-годишнината.

„Hot For You, Baby“ е ярък пример за физическия стил на соул на Търнър.

Продуцирана от Джон Грант, звукозаписният директор, който ръководи завръщането на певицата в средата на кариерата ѝ, песента е написана от австралийските музиканти Джордж Йънг и Хари Ванда.

Тя вече е била записана веднъж от шотландско-австралийския певец Джон Пол Йънг, гласът, който стои зад диско класиката „Love Is In The Air“. Неговата версия обаче до голяма степен минава под радара, когато е издадена през 1979 г.

Албумът „Private Dancer“, издаден през май 1984 г., поставя началото на безпрецедентно второ действие в кариерата на Тина Търнър. В края на 70-те години на миналия век тя прекратява брака си с музиканта Айк Търнър, но разводът я оставя без пари, живееща от талони за храна и изнасяща зле обмислени кабаретни представления, за да плати дълговете си.

Музикалната индустрия до голяма степен я е отписала, но в Англия, където поп музиката е в плен на американското R&B, тя все още има фенове.

През 1981 г. Род Стюарт кани Търнър да свири с него в Saturday Night Live, а Rolling Stones я канят да участва в турнето им в САЩ. По-важното е, че Дейвид Бауи казва на Capitol Records, че Търнър е любимата му певица.

Но повратната точка настъпва, когато тя се свързва с британските продуценти Мартин Уеър и Иън Крейг Марш от групата Heaven 17, за да запишат синт-поп версия на хита на Temptations от 1970 г. „Ball of Confusion“. Огромен хит в Европа, успехът му убеждава Capitol Records да ѝ позволят да запише албум, но те едва ли ще я подкрепят.

Бюджетът е само за две седмици в студиото, а много от песните, които Търнър записва, са отхвърлени от други изпълнители (Клиф Ричард и Бъкс Физ са отказали „What's Love Got To Do With It“).

Но тя използва времето си разумно - записва всички песни от "Private Dancer", с изключение на една, в Обединеното кралство с пет различни британски продуцентски екипа.

Когато страната е в плен на новата вълна и новите романтици, Търнър е отклонена от суровия, огнен соул, който я прави известна. Но по някакъв начин нейните наелектризиращи вокали идеално пасват на хладните, програмирани ритми, които са ѝ дадени.

"Търнър изглежда напълно разбира докосването, от което се нуждаеше всяка от тези песни", пише Деби Милър в едновремешна рецензия за "Private Dancer" за списание Rolling Stone.

В New York Times Стивън Холдън описва записа като "забележителност не само в кариерата на 45-годишната певица, която записва от края на 50-те години, но и в еволюцията на самата поп-соул музика".

Албумът се продава в над 10 милиона копия и печели три награди "Грами", включително за запис на годината за „What's Love Got To Do With It“.

Търнър изпълнява песента и в телевизионно предаване на живо, като поразява публиката с вокалите си, въпреки че е болна от грип.

През 1985 г. Търнър е един от най-големите изпълнители в света в ерата на суперзвездите като Майкъл Джексън, Мадона и Принс.

Решението да не се включи „Hot For You, Baby“ в оригиналния списък с песни на Private Dancer е логично.

Освен като сингъл, песента ще бъде включена в новото луксозно издание с пет диска Private Dancer, което се очаква да излезе през март.

Колекцията ще включва ремикси и концертни песни, както и филм за концерта на Търнър в бирмингамската NEC Arena през март 1985 г., в който гостуват Дейвид Бауи и Брайън Адамс.

Търнър почина през 2023 г. на 83-годишна възраст. Не е посочена причина за смъртта, но е известно, че се е борила с бъбречно заболяване, рак на червата и други болести.

