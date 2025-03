Откритие след векове: Изгубен ръкопис за Мерлин и крал Артур разкрива нови тайни

И нтригуващото продължение на приказката за Мерлин се е намирало скрито в подвързията на Елизабетинската книга за дела в продължение на почти 400 години. Изследователите най-накрая успяха да го разкрият с помощта на най-съвременни техники, пише BBC.

Това е единственият оцелял фрагмент от изгубен средновековен ръкопис, разказващ за Мерлин и първите героични години в двора на крал Артур.

В него магьосникът се превръща в сляп арфист, който по-късно изчезва във въздуха. След това се появява отново като плешиво дете, което издава укази на крал Артур, без да носи бельо.

Променящият формата си Мерлин - чиито сили очевидно се дължат на това, че е син на жена, оплодена от дявола - иска да носи знамето на Артур (знаме с неговия герб) на бойното поле. Кралят се съгласява, което се оказва добро решение, защото Мерлин е предопределен да се появи с удобно тайно оръжие: магически огнедишащ дракон.

Lost manuscript of Merlin and King Arthur legend read for the first time after centuries hidden inside another book https://t.co/FblJmv0M8J

В продължение на повече от 400 години тази крехка останка от прочута средновековна история лежи необезпокоявана и незабелязана, използвана като корица на книга от елизабетците, за да помогне за защитата на архивен регистър с документи за собственост.

Сега 700-годишният фрагмент от „Suite Vulgate du Merlin“ - старофренски ръкопис, който е толкова рядък, че в света има по-малко от 40 запазени копия - е открит от архивист в Университетската библиотека на Кеймбридж, сгънат и зашит в подвързията на регистъра от XVI век.

Използвайки нова революционна технология, изследователите от библиотеката успяха да заснемат в цифров вид най-недостъпните части на крехкия пергамент, без да го разгъват или разшиват. Така ръкописът беше запазен на място и се избегнаха непоправими щети - като същевременно силно избледнелият фрагмент можеше да бъде виртуално разгънат, цифрово подобрен и прочетен за първи път от векове.

A rare 13th-century manuscript fragment containing medieval stories of Merlin and King Arthur has been discovered at @theUL and successfully digitised using cutting-edge imaging techniques ⚔️ 🤴



Explore behind the scenes 👇https://t.co/ArWRriM9j4