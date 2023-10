Тайните на "Трона на крал Артур": Вековна загадка със 17 ковчега

В непосредствена близост до Единбург, Шотландия, се намират склоновете на “Трона на крал Артур” - малка планина, образувала се от угаснал вулкан. Говори се, че някога там се е намирала крепостта Камелот, свързана с легендата за крал Артур.

IFLScience пише, че през 1836 г. група млади момчета излизат на лов за зайци в местността на “Трона на крал Артур”. Те открили 17 дървени ковчега с големина на длан, чието съществуване зашеметява историците и изследователите почти два века по-късно.

С дължина от едва 95 милиметра, ковчезите са били разположени в два реда по осем, а в третия ред е имало само един ковчег. Във всеки ковчег се е съхранявала малка дървена фигура, украсена с внимателно ушито персонализирано облекло. Според експертите намерените останки датират от 1830 г.

Днес, близо два века по-късно, произходът на ковчезите все още убягват на историческите и археологическите експерти.

Теориите за произхода на ковчезите са няколко - от магьосничество до сувенири на серийни убийци.

Инструмент за отмъстително магьосничество

“Трона на крал Артур” е мистериозно място, което кара някои експерти да предположат, че малките фигури в ковчези са били олицетворение на конкретни хора, станали мишена на вещици.

Но фигурите, изработени за целите на магьосничеството, са били създадени, за да бъдат унищожени като средство за премахване на врага. Изглежда, че фигурките са били изработени с уважение и внимание, а не със злонамерени намерения. Това, според историците, опровергава повечето теоретични връзки с магьосничеството.

Почитане на изгубените животи чрез “сурогатни погребения”

Може би ковчезите и техните обитатели са създадени като заместител на погребението. В статия, публикувана от Edinburgh Evening Post на 20 август 1836 г. се посочва, че ковчезите са продукт на "древен обичай, разпространен в Саксония”.

На 25 август 1836 г. вестник Caledonian Mercury посочва, че фигурките са създадени, за да изобразяват изгубени в морето моряци, чиито съпруги са се опитали да ги погребат.

Макар и убедителен, няма доказателства, че този обичай е бил практикуван в Шотландия. Тъй като фигурките са почти идентични по форма и размер - с широко разположени очи и заострен нос, малко вероятно е всяка от тях да е създадена, за да представлява отделен човек. Нещо повече, историците твърдят, че подобно погребение би било белязано от историческо събитие, при което са загинали 17 души, но за района по онова време не съществуват такива данни.

Действието на "психична аберация" (отклонение в развитието или растежа на организма)

Според неофициални твърдения, публикувани в Edinburgh Evening News през 1836 г., миниатюрното гробище може да е "резултат от умствено отклонение на човек".

В анонимно писмо, публикувано от вестника, се описва "човек, който е не само глух и ням, но и "глупав".

Митологични мандрагори, прибрани от търговци

През 1976 г. д-р Валтер Хавемик, директорът на Museum fur Hamburgische Geschichte в Германия, публикува описание на ковчезите, като свързва създаването им с "вярата в свръхестествените свойства на мандрагора в ковчег". Някои традиции следват погребването на корени от мандрагора в миниатюрни ковчежета. Те символизират духове, които носят късмет на собствениците им.

In the new #BoggartandBanshee podcast Chris & Simon delve into the mystery of the miniature coffins and their doll-corpses, found on Arthur’s Seat in 1836. Are they murder memorials, malign magic, or outsider art? Plus best practices for cursing an enemyhttps://t.co/9o7Gp83mMj pic.twitter.com/uKqQmvZA6A