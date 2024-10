Гробницата на 5000 години, свързана с легендата за крал Артур

С мятан за един от най-известните неолитни паметници в Англия, този масивен долмен се състои от девет изправени големи камъка, които са увенчани с един масивен надгробен камък с тегло около 28 тона, според English Heritage, благотворителна организация, която наблюдава стотици исторически обекти в Англия.

Още през XIII в. хората свързват гробницата с митичния крал Артур, владетел на измисленото кралство Камелот. Според легендата крал Артур се е сражавал с великан в дуел на това място. Когато гигантът паднал смъртоносно, той оставил отпечатъци от лактите си отстрани на един от камъните.

