Иън Сомърхолдър разкри какво би го върнало към актьорството

И ън Сомърхолдър смята, че актьорските му дни може би са зад гърба му - но има нещо, което би го накарало да се върне в Холивуд.

Говорейки по време на галавечерта на наградите на Асоциацията на екологичните медии (EMA) в събота, 45-годишният актьор от „Дневниците на вампира“ разкри, че е оставил развлекателната индустрия зад гърба си, когато със съпругата си Ники Рийд са се преместили в ранчо, за да се занимават със земеделие.

Ian Somerhalder Thinks His Acting Career Is 'in the Rear View Mirror' But Reveals What Would Draw Him Back (Exclusive) https://t.co/wLmEIyDHy6

„Мисля, че това е в огледалото за обратно виждане. Наистина“, казва Сомърхолдър за актьорската си кариера.

„Е, не знам, върнахме си правата за „V Wars“, но просто не знам как пак ще можем да правим телевизионно шоу“, добави той, визирайки едносезонния научнофантастичен трилър на Netflix, в който той и Рийд участваха преди няколко години. „Изграждаме три компании едновременно и отглеждаме деца.“

Рийд и Сомърхолдър сключиха брак през 2015 г. и оттогава посрещнаха две деца.

Двойката е откровена за своята отдаденост на земеделието, здравословния начин на живот и екологията, което е част от причината да решат да присъстват на галата на EMA, която награждава филмови и телевизионни проекти, повишаващи обществената осведоменост по въпросите на околната среда.

Ian Somerhalder and Nikki Reed are talking about life away from acting, which he says is in the "rear view mirror" these days



Click ⬇️https://t.co/ACvFcrSpq1