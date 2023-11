„Благодаря ви, лека нощ“: 32 години от смъртта на легендарния Фреди Меркюри

И зминаха 32 години от трагичната смърт на фронтмена на Queen, Фреди Меркюри, припомня NOVA.

Музикантът умира в дома си в Кенсингтън само на 45 години от СПИН на 24 ноември 1991 г. Той е диагностициран с ХИВ през 1987 г., но изживява последните си дни с възможно най-голямата обич към живота.

32 years ago today, the world lost a legend.



RIP #FreddieMercury pic.twitter.com/3Evh3u5S0z — Jake (the 80s & 90s never ended in my world) Rudh (@JakeRudh) November 24, 2023

Смъртта му е изненада за много от верните му фенове по целия свят, тъй като изпълнителят на "Бохемска рапсодия" пази диагнозата си в тайна. Легендарният автор на песни споделя само на най-близките си приятели и семейството си за състоянието си, въпреки че болестта разрушава тялото му.

"Искам да продължа да правя музика толкова дълго, колкото мога", казва Фреди. През февруари 1990 г. великият музикант получава заедно с Queen Brit Award за „Изключителен принос към британската музика“ и докато китаристът Брайън Мей говори от името на групата, Фреди приключва речта само с думите „Благодаря ви, лека нощ“.

32 years ago today we lost a legend 👑 Freddie Mercury passed away on this day in 1991.



📷: Getty pic.twitter.com/MGc1XEXU9r — Radio X (@RadioX) November 24, 2023

Това е последната му публична изява. През последната година от живота си той отправя емоционално послание към феновете в последното си музикално видео, "This are the Days of our Lives". Взета от албума "Innuendo" на Queen от 1991 г., песента включва текста „Не можете да върнете часовника назад, не можете да върнете времето назад, не е ли жалко?“

Песента включва Фреди заедно с неговите колеги от Queen в трогателното видео. В последните мигове той поглежда право към камерата и казва: „Все още те обичам“ – емоционално последно послание към феновете му.

На 24 ноември тази година, колегите на Меркюри от групата отново публикуваха спомен за Фреди в социалната мрежа X.

Freddie Mercury 🖤

5th September 1946 - 24th November 1991



Photograph by Neal Preston © Queen Productions Ltd pic.twitter.com/6SgmmSPo5W — Queen (@QueenWillRock) November 24, 2023

Целият музикален свят отбелязва 32-години от смъртта на магьосника в музиката - Фреди Меркюри.