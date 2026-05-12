Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom
Д омът е мястото, където всеки намира своето време за почивка, забавление или вдъхновение – независимо дали това е динамичен екшън, забавна комедия или история, която те кара да се замислиш. А когато екранът се превърне в споделено преживяване с най-близките хора, изборът на съдържание започва да има значение за всички у дома.

С Vivacom киното вкъщи става още по-разнообразно, благодарение на каналите Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, включени в пакета Arena Select. Те предлагат заглавия, които отговарят на всяко настроение – oт напрегнати сюжети и зрелищни приключения до качествен хумор и вдъхновяващи заглавия.

Ето защо с допълнителен пакет Arena Select зрителите имат достъп до още повече съдържание. Всичко това с цели 75% отстъпка от стандартната цена - само за 1.00 € | 1.96 лв. за 30 дни при заявка през приложението My Vivacom до 30.06.2026 г. 

Пакетът е включен без допълнително заплащане за клиентите на EON PREMIUM и EON SAT PREMIUM.

Какво да гледате с Arena Select през май?

Arena Action:

Интернационалните

„Интернационалните“ (Los Internacionales) е криминална трилър поредица, която ще пренесе зрителите в Аржентина в началото на 2000-та година. Стартира на 23.05. и ще се излъчва всеки уикенд от 23:00 ч. Сериалът разказва за група колумбийски крадци, които се възползват от политическата и икономическа криза в страната, за да извършват дръзки грабежи. Историята съчетава напрежение, социален контекст и криминална динамика, като изгражда мрачен, но завладяващ разказ за оцеляване и амбиция в нестабилна среда.

“Тайната на скрития град”: Лъч надежда сред мрака

“Тайната на скрития град” (City of Ember) е мистерия, която ще ви държи в очакване до самия край. На 24.05., от 21:30 ч., по Arena Action един свят, изграден далеч от познатото, започва бавно да губи своята светлина. Градът Ембър, съществуващ благодарение на изкуствено осветление, се изправя пред криза, която може да сложи край на всичко. Сред нарастващото напрежение двама млади герои се осмеляват да търсят истината, скрита дълбоко в миналото. Пътят им е изпълнен със загадки и предизвикателства, а целта е само една – да спасят гражданите на Ембър преди мракът да ги е погълнал.

„Бойна кръв“: Битката не е само на ринга

„Бойна кръв“ (Warrior) е филм за семейството, прошката и битките, които оставят следи далеч извън ринга. На 15.05. (петък), от 23:00 ч., по Arena Action двама братя, отчуждени от миналото и собствените си демони, се изправят един срещу друг в зрелищен ММА турнир с рекордна награда. Бившият морски пехотинец Томи (Том Харди) се завръща у дома с една цел – да победи. Срещу него обаче застава брат му Брендън (Джоел Едгертън), който се бори не само за победа, но и за бъдещето на семейството си. Докато напрежението между тях расте, всяка среща на ринга се превръща в сблъсък на болка, вина и надежда за помирение.

Arena Comedy:

“Момичетата на татко”: Хаос, любов и много смях

Сериалът “Момичетата на татко” (Daddy’s Daughters/Papiny dochki) представя доза хумор всеки делничен ден от 22:00 ч. по Arena Comedy. Разказва за живота на Веник, който се преобръща изцяло, когато съпругата му изчезва в навечерието на годишнината от сватбата им, оставяйки го сам с четири дъщери. В опит да се справи с новата си роля, Веник попада в поредица от комични ситуации, в които всяко от момичетата има свои характер, желания и начини да изразява себе си. 

„Напълно безгрижна“: Оптимизъм, който заразява

Филмът “Напълно безгрижна” (Happy-Go-Lucky) разказва историята на учителката Попи, която гледа на живота с неизчерпаем оптимизъм и заразява всички около себе си със своята енергия и добро настроение. Срещите ѝ с различни хора често водят до комични и понякога неочаквани ситуации, но тя остава вярна на своя позитивен поглед към света. Зад усмивката ѝ обаче се крият и моменти, които поставят на изпитание нейната нагласа и я карат да се замисли за баланса между лекотата и реалността в живота. Забавната и вдъхновяваща история може да се проследи на 24.05. от 21:00 часа по Arena Comedy.

“Не може да бъде”: Съдбата като сценарий

Хитовият филм “Не може да бъде” (Stranger than Fiction) разказва за самотен данъчен инспектор - Харолд Крик (Уил Феръл), който живее съвсем нормално, докато една сутрин не чува глас, който описва живота му в реално време. Първоначално това изглежда като странно съвпадение, но постепенно се превръща в нещо много по-необяснимо.

Харолд постепенно осъзнава, че е герой в нечий чужд роман и в опит да промени съдбата си, започва да живее по съвсем различен начин. Вълнуващата история може да се проследи на 31.05. от 20:30 часа по Arena Comedy.

Arena Life:

“Необикновени хора”: Където границите не съществуват

“Необикновени хора” (Extraordinary Humans) е документалната поредица, която представя хора, чиито способности надхвърлят обичайното и често изглеждат почти нереални. Всеки делничен ден от 20:50 ч. по Arena Life, зрителите ще могат да се срещат с различни личности с впечатляващи умения. Чрез научни тестове и експерименти техните възможности се изследват в дълбочина, разкривайки колко необятен може да бъде човешкият потенциал.

Земя на щастието

В Arena Life зрителите могат да гледат и драматичната историческа поредица „Земя на щастието (Lykkeland)“, която стартира от 23 май и ще се излъчва всеки уикенд от 23:10 ч. Сюжетът връща назад към края на 60-те години, когато в навечерието на Коледа 1969 г. запалването на газовата факла на нефтената платформа „Оушън Викинг“ бележи началото на нова ера. Откриването на най-голямото подводно нефтено находище в историята променя завинаги живота в норвежкия град Ставангер и отключва вълна от социални, икономически и лични трансформации за местната общност. Сериалът умело преплита исторически контекст с човешки истории за надежда, промяна и цената на прогреса.

“Бохемска рапсодия”: Музика, която остава завинаги

“Бохемска рапсодия” (Bohemian Rhapsody) е филм, който проследява възхода на Фреди Меркюри, творческите му търсения, личните му борби и кулминацията в неговата кариера. На 25.05., от 21:40 ч. по Arena Life, зрителите могат да се потопят в историята на една от най-емблематичните рок групи на всички времена. Филмът проследява пътя на Меркюри – от несигурното начало до превръщането му в световна музикална икона. Заедно с групата Queen той създава звук, който променя поколения, а сцената се превръща в място за талант и свобода. Историята разкрива както блясъка на успеха, така и личните предизвикателства зад него, създавайки силни емоции и незабравими моменти.

90% от съдържанието на каналите, част от пакета  Arena Select, е с български дублаж.

С Arena Select уютните вечери и уикенди пред екрана стават още по-приятни с богато съдържание за всеки вкус и възможности за споделени моменти.

