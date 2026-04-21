Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

В разгара на активния сезон за пролетни пътувания, изборът на предпочитана дестинация често е свързан с нуждата за сигурност и свързаност. За всички, които искат да останат близо до дома от разстояние или да използват телефона си активно по време на пътуване за работа или връзка с най-близките им хора, Vivacom дава още повече свобода с Travel Pass роуминг пакети за 7 и 15 дни с 50% отстъпка. Офертата е валидна до 31 май 2026 г. за всички роуминг зони и е достъпна за частни и бизнес мобилни клиенти с планове Unlimited.

„Днес клиентите очакват свързаност навсякъде – без изненади. С Travel Pass създадохме решение, което отговаря именно на тази потребност, като осигурява предвидим роуминг в десетки популярни дестинации по света – без нужда от смяна на SIM карта. С атрактивната оферта с 50% отстъпка за 7-дневни и 15-дневни пакети в над 70 държави даваме още по-голяма стойност и свобода на потребителите да пътуват спокойно и да останат свързани навсякъде и по всяко време“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Vivacom даде старт на атрактивните роуминг оферти със специална кампания с участието на Националния отбор по художествена гимнастика. Тази година Vivacom е основен спонсор на Българска федерация по художествена гимнастика и подкрепя златните момичета по пътя им към успеха. За тях пътуванията са част от ежедневието – състезанията и тренировките по целия свят често ги отвеждат извън България. Именно в тези моменти е важно да останат свързани, за да споделят успехите си и да бъдат близо до хората, които ги подкрепят.

Travel Pass роуминг пакетите са създадени да отговорят на нуждите на съвременния потребител при пътуване до общо 71 близки и далечни дестинации. До 31.05.2026 г. клиентите могат да се възползват от 50% отстъпка за 7-дневни пакети с 3 GB и 15-дневни пакети с 5 GB мобилен интернет. И двете опции осигуряват също така и преференциални цени за обаждания. По този начин се осигурява спокойствие и постоянна връзка с близките хора, с колеги по работа или достъп до любими онлайн услуги по време на престоя в чужбина – лесно, удобно и без изненади. Travel Pass роуминг пакетите могат да бъдат активирани към планове Unlimited от Vivacom.

Пакетите са валидни в едни от най-посещаваните туристически дестинации по целия свят – от съседни държави като Сърбия и Турция и популярни страни извън Европейския съюз, до екзотични и далечни дестинации като Перу, Индия, Китай, Япония, Коста Рика, Мароко, Египет и много други. Така потребителите могат да планират своето пътуване с увереност, че ще разполагат с лесен и предвидим достъп до интернет, независимо колко близо или далеч се намират.

Роуминг пакетите на Vivacom са организирани в четири зони, в зависимост от държавата на пътуване. Клиентите могат бързо и лесно да открият своята дестинация, да изберат най-подходящия роуминг пакет според продължителността на престоя и включените гигабайти и да го активират бързо през приложението My Vivacom.

С Travel Pass Vivacom дава свободата да бъдеш навсякъде и силата да избереш своята посока.

