Любопитно

Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom

21 април 2026, 11:08
Свободата да избереш посоката с 50% отстъпка на Travel Pass роуминг пакети от Vivacom
Източник: Vivacom

В разгара на активния сезон за пролетни пътувания, изборът на предпочитана дестинация често е свързан с нуждата за сигурност и свързаност. За всички, които искат да останат близо до дома от разстояние или да използват телефона си активно по време на пътуване за работа или връзка с най-близките им хора, Vivacom дава още повече свобода с Travel Pass роуминг пакети за 7 и 15 дни с 50% отстъпка. Офертата е валидна до 31 май 2026 г. за всички роуминг зони и е достъпна за частни и бизнес мобилни клиенти с планове Unlimited.

 „Днес клиентите очакват свързаност навсякъде – без изненади. С Travel Pass създадохме решение, което отговаря именно на тази потребност, като осигурява предвидим роуминг в десетки популярни дестинации по света – без нужда от смяна на SIM карта. С атрактивната оферта с 50% отстъпка за 7-дневни и 15-дневни пакети в над 70 държави даваме още по-голяма стойност и свобода на потребителите да пътуват спокойно и да останат свързани навсякъде и по всяко време“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Vivacom даде старт на атрактивните роуминг оферти със специална кампания с участието на Националния отбор по художествена гимнастика. Тази година Vivacom е основен спонсор на Българска федерация по художествена гимнастика и подкрепя златните момичета по пътя им към успеха.  За тях пътуванията са част от ежедневието – състезанията и тренировките по целия свят често ги отвеждат извън България. Именно в тези моменти е важно да останат свързани, за да споделят успехите си и да бъдат близо до хората, които ги подкрепят.

Travel Pass роуминг пакетите са създадени да отговорят на нуждите на съвременния потребител при пътуване до общо 71 близки и далечни дестинации. До 31.05.2026 г. клиентите могат да се възползват от 50% отстъпка за 7-дневни пакети с 3 GB и 15-дневни пакети с 5 GB мобилен интернет. И двете опции осигуряват също така и преференциални цени за обаждания. По този начин се осигурява спокойствие и постоянна връзка с близките хора, с колеги по работа или достъп до любими онлайн услуги по време на престоя в чужбина – лесно, удобно и без изненади. Travel Pass роуминг пакетите могат да бъдат активирани към планове Unlimited от Vivacom.

Пакетите са валидни в едни от най-посещаваните туристически дестинации по целия свят – от съседни държави като Сърбия и Турция и популярни страни извън Европейския съюз, до екзотични и далечни дестинации като Перу, Индия, Китай, Япония, Коста Рика, Мароко, Египет и много други. Така потребителите могат да планират своето пътуване с увереност, че ще разполагат с лесен и предвидим достъп до интернет, независимо колко близо или далеч се намират.

Роуминг пакетите на Vivacom са организирани в четири зони, в зависимост от държавата на пътуване. Клиентите могат бързо и лесно да открият своята дестинация, да изберат най-подходящия роуминг пакет според продължителността на престоя и включените гигабайти и да го активират бързо през приложението My Vivacom.

С Travel Pass Vivacom дава свободата да бъдеш навсякъде и силата да избереш своята посока.

Разбери повече тук

Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

Колко строга е цензурата в Китай

Жесток побой над мъж, обещал по 40 евро на глас за изборите в Монтана

Меган Маркъл с „убийствен“ поглед към асистентка, докоснала принц Хари

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

Авто Юнион е официален вносител в България на луксозния китайски автомобилен бранд HONGQI

Пет партии влизат в парламента при 100% обработени протоколи
Преди 6 часа
Рязък обрат във времето: Идват студ и валежи от дъжд и сняг
Преди 7 часа
Иран: Няма на приемем преговори със САЩ под натиск
Преди 6 часа
<p>Естония: Дигиталното сърце на Севера, където времето е спряло в горите</p>
Преди 7 часа
Финансовият министър Георги Клисурски представи отчет за работата си

България Преди 13 минути

„Нечувано“: Мичио Каку алармира за изчезналите топ учени в САЩ

Свят Преди 17 минути

„Ако 10 учени внезапно умрат или изчезнат, всички с достъп до чувствителни изследвания, това е причина за национална тревога“, каза физикът и популяризатор на науката

Кой е Джон Тернъс, следващият главен изпълнителен директор на Apple?

Свят Преди 27 минути

Ветеранът Джон Тернъс поема поста на 1 септември с мисията да запази рекордните печалби на технологичния гигант. Пред новия лидер стои предизвикателството да настигне Силициевата долина в сферата на изкуствения интелект и да обнови асистента Siri

Англия въвежда забрана за смартфони в училищата

Свят Преди 48 минути

Мярката има за цел да подобри дисциплината и успеха на учениците, като превърне досегашните препоръки в задължително правно изискване

Киселова: Борислав Сарафов формално заема поста и.д.главен прокурор и не издава актове

България Преди 52 минути

Тази или другата седмица Пленумът на ВСС трябва да избере друг на неговото място

Животът им се преобръща: Три зодии ще навлязат в нов етап

Любопитно Преди 1 час

Астролозите прогнозират края на труден период за някои зодиакални знаци в края на април. Това ще отбележи преход към нова фаза с по-стабилна енергия и нови възможности

Кейти Пери хвърли кредитната си карта във фонтана „Треви“ в Рим

Любопитно Преди 1 час

Кейти Пери предизвика фурор в Рим, потапяйки кредитната си карта във фонтана "Треви" за късмет. Докато певицата се забавлява в Италия, тя е изправена пред тежки обвинения в сексуално посегателство от актрисата Руби Роуз, които нейният екип отрича

Кардиолог: Седенето над 8 часа на ден вдига риска от сърдечен инцидент със 120%

Любопитно Преди 1 час

Проф. Иван Груев подчерта, че физическата активност има ключова роля за превенцията

България Преди 1 час

По-голямото момченце, на близо 2 години, което е било в автомобила, е в тежко състояние с травма и рана в областта на главата и ляво ухо, е в съзнание

Кола удари линейка с кръв и избяга, блокира движението на ключово столично кръстовище

България Преди 1 час

Все още не е ясно дали има и колко са пострадалите при инцидента

Криза на Coachella: Мадона изгуби сценичния си костюм след шоуто със Сабрина Карпентър

Любопитно Преди 1 час

Мадона отправи емоционален апел и предложи награда, след като безценни архивни костюми от личната ѝ колекция изчезнаха след триумфалното ѝ участие на фестивала Coachella 2026. Звездата определи дрехите като „част от своята история“

Разкриха мащабна финансова измама в болницата в Благоевград, съдят главния счетоводител

България Преди 1 час

От медицински консумативи до личен телевизор: Как главният счетоводител е източвал сметките на болницата в Благоевград в продължение на две години, присвоени са над 232 000 лева, според държавното обвинение

ООН с четирима кандидати за поста генерален секретар

Свят Преди 1 час

Те ще представят кандидатурите си днес и утре

Космическо видео с 16 милиона гледания: Как изглежда „Земният залез“ през телефона на един астронавт

Любопитно Преди 1 час

Командирът на „Артемис II“ Рийд Уайзман сподели зашеметяващи кадри, заснети по време на историческото прелитане около Луната.

Ново проучване: За плодовете, зеленчуците и риска от рак

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване от изследователи от Университета на Южна Калифорния (USC) предполага, че диети, богати на плодове, зеленчуци и пълнозърнести храни, може да са свързани с по-висок риск от ранно настъпващ рак на белия дроб

Най-новото шоу на NOVA – Smart Face стартира на 19 май

Любопитно Преди 1 час

Николаос Цитиридис се впуска в уличен експеримент

Нормално ли е котката да се храни само веднъж на ден?

12 досадни неща, които правят всички котки

Проверяват за незаконни постройки в язовирите

Дъждовете "съживиха" чудото на Чудните скали

100 години от рождението на кралица Елизабет II: Edna епоха в историята

Защо жените напоследък се примиряват с абсолютния минимум във връзките?

Христо Янев обяви групата на ЦСКА за гостуването в Разград

Мексико обяви нов селекционер

Линейка се обърна на ключово кръстовище в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

Задържаха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

