Vivacom поставя хората в центъра на технологиите

„Хората ще продължат да създават и управляват технологиите, именно за да могат технологиите да им служат по най-добрия начин”. Това заяви главният изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов в интервю за Капитал.

Той е категоричен, че в телекомуникациите ще доминират операторите, които поставят клиента и неговите нужди в центъра на всичко, което правят. Затова приоритетните инвестиции на Vivacom са насочени към технологиите и решенията, които осигуряват свръхбърз и сигурен интернет без прекъсвания - независимо дали става въпрос за отдалечен достъп до здравна грижа, за връзка с критично приложение за транспорт или просто за пълноценно изживяване с персонализирано съдържание в EON. /вж. карето по-долу/.

Асен Великов отбелязва, че продуктите и услугите на Vivacom, както и технологиите и изкуственият интелект, ще се развиват според стойността, която добавят за клиентите, служителите и процесите. Клиентското обслужване на Vivacom, например, отчита много по-високи нива на удовлетвореност, когато действията на екипите са адекватно подпомогнати от AI инструментите - без да ги заменят.

Промени в подкрепа на стратегическата посока

„През годините Vivacom доказа, че успехът идва, когато сме смели, последователни и отворени към промяната. За да продължим да се развиваме и да даваме най-доброто на клиентите си, е важно постоянно да надграждаме начина, по който работим заедно – с ясна структура, доверие и обща посока. Въведохме промени в организационната структура именно заради фокуса върху клиента, по-добрата вътрешна координация и по-бързото и ефективно вземане на решения. Целта ни е повече синергия между ключовите функции, по-ясни отговорности и общи стандарти на работа - така, че всеки от нас да може да допринася с пълния си потенциал“, коментира Асен Великов организационните промени.

С ясната цел за поставянето на още по-голям фокус върху клиентската удовлетвореност и високите стандарти в обслужването на клиентите е създаването на нова главна дирекция „Клиентско изживяване и ангажираност“, която обединява функциите, свързани с обслужването и взаимодействието с потребителите — от контактните центрове до дигиталните канали.

Главна търговска дирекция консолидира свързаните с продажбите направления, за да осигури ръст в оперативната ефективност и по-висока степен на координация на усилията на Vivacom към клиентите.

Три направления се обединяват в нова Главна дирекция „Маркетинг“ с цел ускоряване на развитието на портфолиото и по-интегрирано пазарно присъствие, както и създаване на релевантни клиентски предложения, базирани на данни и анализи. А всички отдели с отношение към корпоративната култура, която развива екипа зад технологичните решения на Vivacom, стават част от дирекция „Управление на Човешкия капитал“.

Визията на целия екип към бъдещото развитие е ясна – хората са в центъра, а изкуственият интелект е инструмент с огромен потенциал, който все още не е достигнат. И ако днес опитни служители тепърва овладяват и използват AI, скоро това ще се случва още от ученическа възраст.

„В тази връзка, подкрепяме младите хора със знания и възможност да се докоснат до реална практика чрез разнообразни инициативи, например Стажантска програма и Техническа академия - съвместен проект с Технически университет, София. Партнираме си с Mentor the Young, Bulgaria Wants You, университети в София, Пловдив и др. Подкрепяме образованието на учениците в България, на които даваме възможност за участие в Практикантска програма, а от тази пролет въвеждаме нова инициатива на United Group - Job Lab. Тя е насочена именно към младежи в 11. и 12. клас, включително в неравностойно положение, с фокус върху AI и дигиталните технологии, комуникационните умения, критичното мислене”, разказва Асен Великов пред Капитал.

Vivacom инвестира постоянно и в обучението и развитието на своите таланти, така че да е в крак с всички най-актуални тенденции. Компанията осигурява достъп до множество обучения за надграждане на знания и умения. Само през изминалата година всеки служител е преминал през средно по две обучения и е получил индивидуален достъп до електронни платформи за самообучение. Над 1200 членове на екипа на Vivacom пък са преминали през различни сертификационни програми.

В каре:

Кои са продуктите и услугите, в които Vivacom инвестира приоритетно за още по-добро клиентско изживяване