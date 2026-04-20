Студенти от Vivacom Техническа академия разработват бъдещето на индустрията с Private 5G решения

Vivacom Техническа академия стартира второто издание на Хакатон за студенти в сферата на телекомуникациите и инженерните науки. Хакатонът дава възможност на участниците да приложат теорията на практика, като разработват технологични и бизнес решения по актуални теми от света на иновациите. Тази година фокусът е върху Private 5G и автоматизацията в индустрията и бизнеса - тема с все по-голямо значение за дигиталната трансформация на компаниите и повишаването на тяхната ефективност.

Хакатонът за втора поредна година е част от програмата на Vivacom Техническа академия, като се превръща в естествена част от усилията на компанията да подкрепя развитието на млади таланти и да ги подготвя за реалните предизвикателства на технологичния и бизнес свят.

„Private 5G е сред технологиите с най-голям потенциал да трансформират бизнеса. Затова в тазгодишното издание на Vivacom Техническа академия търсим хора, които притежават едновременно инженерно мислене и бизнес нюх. Очаквам от участниците смели, но и прагматични идеи, които показват как иновациите носят конкретна стойност за компаниите“, коментира Георги Христов, Старши мениджър в Корпоративни продажби във Vivacom.

В тазгодишната надпревара ще се включат 9 участници, разпределени в 3 отбора. Те ще работят по конкретно задание, свързано с това как Private 5G мрежите могат да променят и оптимизират работата на едно предприятие. Участниците ще трябва да предложат работещо технологично решение, да представят ясна финансова обосновка и да очертаят реалните възможности за внедряване.

Източник: Vivacom

Хакатонът ще премине през два етапа – първият, в който студентите ще се запознаят с казуса и критериите за оценяване, и вторият, в който ще представят финалните си проекти пред експертно жури от професионалисти във Vivacom. Това са: Георги Христов, Старши мениджър в Корпоративни продажби; Ива Данданова, Регионален мениджър Предпродажбен процес и иновации и Мартина Кръстева, Директор Бизнес развитие. Решенията ще бъдат оценявани по 9 критерия, с максимален общ резултат от 45 точки. Интересен елемент в оценяването е, че самите отбори ще имат право да оценяват идеите на останалите - подход, който насърчава критичното мислене, ясната аргументация и обективността.

Така Хакатонът се превръща в естествено продължение на обучението, където теорията среща реалните бизнес предизвикателства. За участниците това е възможност не просто да покажат знания, а да ги приложат в среда, близка до тази, в която предстои да се развиват.