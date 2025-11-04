Хората, които живеят най-дълго, имат тези 10 общи неща - повечето от тях ще ви изненадат

П о света има малки общности от хора, които редовно доживяват до 90 и дори 100 години — не благодарение на скъпи хранителни добавки или изтощителни тренировки, а заради своите прости и последователни навици. От Окинава в Япония до Сардиния в Италия, дълголетието изглежда е вкоренено в начина, по който хората се движат, хранят и почиват. Последни изследвания разкриват изненадващи общи черти между тези дълголетници — и много от тях лесно могат да бъдат възприети.

Тази статия има информативен характер и не замества професионален медицински съвет. Винаги се консултирайте със специалист, преди да направите значителни промени в начина си на хранене или живот.