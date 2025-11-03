Сюзън Кабът: Холивудската актриса убита от сина си след афера с крал

Свят

„Тя каза, че причината ѝ да живее е синът ѝ“

3 ноември 2025, 14:52
Ж ивотът на Сюзън Кабът изглеждаше като от мелодрама. Тя се издигна от травматично детство, за да стане холивудска актриса, имаше години дълга афера с краля на Йордания и беше убита от сина си Тимоти, предаде All That is Interesting

Всичко звучи твърде фантастично, за да е истина. Но за Кабът то беше много реално.

Постоянна фигура в филмите от средата на века, предимно в уестърни и B-филми като „The Wasp Woman“ и „Gunsmoke“, Сюзън Кабът се бореше изключително много с психичното си здраве, особено в края на живота си. На 10 декември 1986 г. тя нападна Тимоти с щанга.

Той се защити – и уби майка си.

Подобно на Мерилин Монро, детството на Сюзън Кабът беше белязано от нестабилност. Родена като Хариет Пърл Шапиро на 9 юли 1927 г. в Бостън, Масачузетс, Кабът загуби и двамата си родители в ранна възраст – баща ѝ напусна семейството, а майка ѝ имаше толкова тежки психични проблеми, че беше изпратена в психиатрична клиника. Според дългогодишния ѝ психолог Карл Фабър, който свидетелства на процеса на сина ѝ Тимоти, Кабът е била сексуално и емоционално малтретирана по време на детството си и е живяла в 14 различни приемни семейства.

Хаотичното ѝ детство в крайна сметка я доведе в Ню Йорк, където Кабът учи в гимназия. Там през 1947 г. тя беше избрана като статистка във филма „Kiss Of Death“. Скоро след това Кабът грабна по-голяма роля в „On The Isle Of Samoa“ от 1950 г. И ролите продължиха да идват.

След като подписа с Universal, Сюзън Кабът игра заедно с някои от най-големите актьори на своето време.Тя се снима с Джон Лунд в „The Battle at Apache Pass“ (1952), Тони Къртис в „Son Of Ali Baba“ (1952) и Оди Мърфи в „The Duel At Silver Creek“ (1952), „Gunsmoke“ (1953) и „Ride Clear of Diablo“ (1954), сред други холивудски филми.

Кабът също така изследва жанра на ужасите с главната си роля в „The Wasp Woman“ (1959), филм, в който героинята на Кабът се превръща в същество, половин оса, половин жена.

Същата година ЦРУ също се свърза със Сюзън Кабът и помоли холивудската актриса да изиграе различен вид роля.

През 1959 г. Хусейн ибн Талал, крал на Йордания, посещава Лос Анджелис. Според Newsweek 24-годишният крал „желал женска компания“ по време на посещението си в Съединените щати. ЦРУ се погрижи „да бъдат направени подходящи уговорки чрез контролиран източник на Офиса, за да се осигури задоволително посещение“.

Кабът беше избрана от тях и на 9 април 1959 г. актрисата и кралят сякаш се срещнаха за първи път на парти, организирано от калифорнийския нефтен магнат Едуин Поли. Според ЦРУ Кабът „се увлече доста по чуждестранния официален гост и го намери за най-очарователен“. Чувството било взаимно и Кабът и Хусейн впоследствие се срещнаха в Ню Йорк.

Слуховете за връзката на Кабът и Хусейн бяха публични по онова време. И макар някои да спекулираха, че връзката на Хусейн с Кабът, американска еврейска актриса, може да му създаде проблеми, връзката им сякаш продължи тихо седем години. В един момент Кабът уж нарекла краля „най-очарователния мъж, когото някога съм срещала“.

Смята се, че Тимоти Скот, роден през 1964 г., е негов син.

Детето, отгледано отчасти от втория съпруг на Кабът Майкъл Роман, се роди преждевременно и страдаше от сериозни здравословни проблеми от самото начало. Като бебе му беше необходима операция за усукано черво и страдаше от периодични припадъци, а в крайна сметка беше диагностициран с нанизъм (бел. ред. състояние, характеризирано със значително по-нисък ръст от средния).

Кабът му даваше инжекции с експериментален растежен хормон, който по-късно се доказа, че причинява неврологични увреждания.

Този факт щеше да излезе на преден план 20 години по-късно, когато Тимоти Скот Роман застане на съд за пребиването на Сюзън Кабът до смърт.

С течение на времето Сюзън Кабът ставаше все по-затворена. Домът ѝ се напълни със стари вестници и развалена храна, а Кабът се доверяваше на психолога си Карл Фабър, че се чувства дълбоко депресирана. Детството ѝ я беше оставило с чувства на „огромно отчаяние“ и „екстремен, ирационален страх“, и макар да беше финансово осигурена от филмовата си кариера, се страхуваше, че тя и синът ѝ ще станат без пари и бездомни.

„Тя каза, че причината ѝ да живее е синът ѝ“, свидетелства Фабър, който я беше лекувал седем години, на процеса на Роман. „Чух тон в гласа ѝ, който никога преди не бях чувал. Тя ми каза: „Карл, уморена съм, искам да си отида и ако не беше Тимоти, щях да го направя.“

Съсед също каза на Los Angeles Times, че Кабът и Роман бяха „много, много близки“, заявявайки, че „тя никога не отиваше никъде без него. Той беше много зависим от нея.“

Но на 10 декември 1986 г. нещо се счупи между майка и син.

Тази нощ полицията беше повикана в дома на Сюзън Кабът в квартал Енсино в Лос Анджелис, където откри 59-годишната актриса мъртва в окървавена нощница. Роман, тогава на 22 години, първоначално каза на полицията, че тя е била убита от крадец, когото описа като „висок латиноамериканец с къдрава коса“, който бил облечен като „японски нинджа“ и откраднал 70 000 долара. Роман твърдеше, че крадецът го е нокаутирал.

Но доказателствата на местопрестъплението разказваха различна история. И Тимоти Скот Роман в крайна сметка призна онова, което полицията подозираше – той беше убил майка си след „спор“.

Той твърдеше, че майка му го е нападнала с щанга и той се е защитил.

На процеса си Тимоти Скот Роман свидетелства, че Сюзън Кабът е била в делириум в нощта на смъртта си, крещяла, говорела сама на себе си, викала майка си и сякаш не го разпознавала. Когато Роман се опитал да повика помощ, тя грабнала близката щанга и нападнала.

„Тя я вдигна и започна да маха към мен“, свидетелства Роман според репортаж на UPI. „Аз я хванах… последното, което помня, е как се опитвам да я отблъсна, просто да изляза от стаята.“

Адвокатите му твърдяха, че Роман може да е реагирал особено агресивно на нападението заради лекарствата и хормоните, които вземал за лечението си, а психологът на самата Кабът предположи, че животът с актрисата е бил изключително стресиращ. Фабър призна по време на свидетелството си, че разговорът с Кабът можел да бъде „изтощителен“, и заяви, че тя вероятно е говорила за „страховете си на Тим стотици часове“.

В крайна сметка Тимоти Скот Роман беше признат за виновен в непредумишлено убийство. Той беше осъден на три години условно.

Така че историята на Сюзън Кабът в крайна сметка е трагична. Макар да намери голям успех в Холивуд, снимайки се с някои от най-емблематичните актьори на 20-и век, личният ѝ живот беше мъчителен. Кабът имаше нещастно детство, поредица от разводи и тайна любовна афера. В по-късните си години потъна дълбоко в депресия и животът ѝ завърши по трагичен, шокиращ начин.

Но въпреки борбите си тя беше отдадена майка. В изявлението си пред полицията в нощта на убийството ѝ Тимоти Скот Роман заяви, че Сюзън Кабът беше „много специална“ и че „много я обичах“.

