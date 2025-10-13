Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

П ожар унищожи историческия манастир "Бернага" в Северна Италия, предадоха Франс прес и АНСА, като се позоваха на местните пожарникари.
Двадесет и две монахини са били евакуирани от горящата сграда.
Основан през 1628, манастирът в градчето Ла Валета Брианца е мястото, в което Карло Акутис, първият светец от поколението на милениалите, е получил първото си причастие.
Пожарът се е разразил вчера. Цялата сграда е опустошена. В пламъците са били унищожени безценни произведения на изкуството и ценни предмети, намирали се в сградата.
Според местните власти пожарът е бил предизвикан от късо съединение.
