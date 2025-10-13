Бивши за милиони: Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си

В света на Холивуд любовта често върви ръка за ръка с огромни богатства, а когато романтиката приключи — и с шокиращи финансови разходи. За някои от най-успешните жени в шоубизнеса раздялата с партньора се превръща не само в лична драма, но и в сделка за милиони долари. Разводите им показват, че дори най-бляскавите бракове могат да имат висока цена, а понякога именно жените се оказват тези, които плащат повече.

Докато социалните мрежи обсъждат дали Никол Кидман наистина трябва да плаща на съпруга си за трезвеност, ние събрахме историите на няколко холивудски дами, които буквално са платили за любовта си с милиони. От Мадона и Бритни Спиърс до Ариана Гранде и Холи Бери — всяка от тях има своя версия на това колко струва свободата.