Любопитно

Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно

Нашият мозък е устроен да пести енергия, поради което често търси прости отговори, вместо да анализира

13 октомври 2025, 06:19
Защо мозъкът ви мрази трудни задачи, как да го обучите да мисли по-умно
Източник: IStock

Н ашият мозък е устроен да пести енергия, поради което често търси прости отговори, вместо да анализира. И все пак систематичното мислене е това, което ни помага да вземаме точни решения, да разпознаваме модели и да избягваме попадането в капана на повърхностните заключения. Семейният и холистичен психолог Анна Бохомолец обяснява защо мозъкът ни се съпротивлява на сложни задачи и как да го обучим да мисли систематично.

Защо мозъкът търси простота

Човешкият мозък изразходва до 20% от енергията на тялото, дори когато само мислим. За да намали това натоварване, той търси преки пътища като модели, готови отговори и интуитивни реакции.

Този ефект се нарича когнитивна икономика. Това е способността на мозъка да избягва претоварване чрез автоматично опростяване на информацията.

„Представете си мозъка като пътешественик в гъста гора. Всеки ден той трябва да прави избори: кой път да поеме, кои пътеки да поеме, какво да забележи. Когато види права, добре утъпкана пътека, той естествено я следва. Тя е проста, ясна и пести енергия“, казва психологът.

Казано по-просто, мозъкът се опитва да функционира по начин, който избягва напрежението:

  • Разчита на първите впечатления
  • Търси потвърждение на съществуващи вярвания
  • Това избягва дълги размисли и съмнения

Ето как се появяват когнитивните отклонения. Това са систематични грешки в мисленето, които могат да ни доведат до погрешна преценка на ситуации или хора.

„Нашият мозък предпочита прости отговори, защото са бързи, лесни за разбиране и не изискват сложни изчисления. Научно това се обяснява като когнитивна икономика: невроните се опитват да използват възможно най-малко енергия, така че често следваме готови модели и опростени решения“, обяснява Анна Бохомолец.

Невероятни факти за човешкия мозък, които може би не знаете
10 снимки
мозък
мозък
мозък
мозък

Как работи систематичното мислене

Систематичното мислене е способността да се виждат не само отделни събития, но и връзките между тях. Човек с този подход не търси една-единствена „виновна причина“, а разглежда процеса динамично: какво е резултат от какво, кои фактори му влияят и как всичко взаимодейства.

„Светът не е прав път, а лабиринт от взаимосвързани пътища, завои и препятствия. Тук простите отговори се превръщат в капан и рискуваме да пропуснем важни детайли или да не забележим скрити последици.“

„Систематичното мислене е като да имаш карта и компас едновременно. Помага да видиш как всяка част от гората влияе на останалите и да планираш маршрут, като същевременно вземеш предвид целия пейзаж“, добавя експертът.

Систематичното мислене включва:

  • Аналитични умения: разделяне на проблема на компоненти
  • Разбиране на причинно-следствените връзки: виждане как едно решение влияе на друго
  • Гъвкавост: обмисляне на множество сценарии
  • Стратегическа визия: оценка на дългосрочните последици

Това е начинът на мислене, който използват лидерите, учените и стратезите, но всеки може да го култивира.

Как да развием системно мислене

Според Анна Бохомолец, тя може да бъде обучена, като мозъкът бъде обучен да „вижда мрежата“ вместо само един път:

  • Наблюдавайте връзките и последствията в прости събития
  • Задавайте въпросите „ами ако?“ и си представете алтернативни маршрути
  • Слушайте различни гледни точки, като различни звуци в гората
  • Направете пауза и се върнете към избрания път, като прецените дали той наистина води там, където трябва да отидете

„Простите решения са лесни и безопасни и намаляват тревожността. Но истинската сила на мозъка се проявява, когато практикуваме да виждаме по-широко. Тогава ние не просто следваме пътека; ние разбираме цялата гора, усещаме нейния ритъм и съзнателно избираме маршрута си“, казва психологът.

Систематичното мислене намалява грешките, помага ни да виждаме причините, а не симптомите , и развива критично мислене – качество, необходимо за зряло възприемане на реалността.

Тези, които мислят систематично, не се страхуват от несигурността, защото разбират, че светът е сложен, но предвидим.

Източник: rbc.ua    
Мозък Систематично мислене Когнитивна икономика Вземане на решения Когнитивни отклонения Психология Пестене на енергия Аналитични умения Критично мислене Обучение на мозъка
Последвайте ни

По темата

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

До 20 градуса в понеделник, после идват валежи

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Себастиан Льокорню представи новото правителство на Франция

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Трагичен край след операция „лисичи очи“: Бразилски инфлуенсър почина от усложнения

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

Пожар унищожи исторически манастир в Италия, евакуираха 22 монахини

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
12 признака на фалшива бременност при кучетата

12 признака на фалшива бременност при кучетата

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 11 часа
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 12 часа
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 9 часа
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 10 часа

Виц на деня

– Дядо, ти вярваш ли в любовта от пръв поглед? – Не, моето момче. Баба ти ме хареса чак на третото поглеждане, след като видя…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

Германският министър Йохан Вадефул на визита в България

България Преди 26 минути

Разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Психолог обяснява защо мозъкът ни блокира, когато нещо хубаво започне да се случва

Любопитно Преди 48 минути

Този вътрешен конфликт е познат като „когнитивен дисонанс“ – сблъсък между желаното бъдеще и познатото минало

<p>Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си</p>

Бивши за милиони: Най-богатите жени в Холивуд, които платиха скъпо за разводите си

Любопитно Преди 54 минути

Тези звезди не просто казаха „сбогом“ – те платиха цената на любовта си в кеш

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Настройки в Android, които рискуват личните ви данни

Технологии Преди 1 час

Малко бдителност с функциите може да има голям ефект

.

Взрив пред сградата на полицията в Дупница

България Преди 8 часа

Няма пострадали хора или нанесени материални щети

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

"Ер Франс" спря полетите за Мадагаскар от съображения за сигурност

Свят Преди 8 часа

Потърпевшите пътници ще бъдат уведомени своевременно, като ще им бъде предложен вариант за нови резервации на полети

,

ЦАХАЛ: Военният натиск на Израел доведе до победа над Хамас

Свят Преди 9 часа

Това заяви началникът на израелската армия, генерал-лейтенант Еял Замир

.

Кораб, плаващ под камерунски флаг, потъна на 140 морски мили от Варна

България Преди 10 часа

Екипажът, съставен от 10 украински моряци, е успял да напусне плавателния съд

18 полицаи са ранени при пропалестински митинг в Берн

18 полицаи са ранени при пропалестински митинг в Берн

Свят Преди 11 часа

Общо 536 души бяха задържани и самоличността им беше проверена, преди да бъдат изведени от района

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Заради цигари ли напусна Big Brother Михаела Василева - Овца? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 12 часа

ТикТок сензацията Михаела Василева взриви социалните мрежи, след като неочаквано напусна Big Brother по собствено желание

.

Четирима убити и 20 ранени при масова стрелба в бар американския щат Южна Каролина

Свят Преди 12 часа

Четирима от пострадалите са в критично състояние

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Бебе получи аритмия, след като вдишало дим от марихуана в Гърция

Свят Преди 13 часа

Момиченце на една година е било прието в болница в Атина, след като изгубило съзнание

Как да разберем, че истинската любов е близо: 11 знака от Вселената

Как да разберем, че истинската любов е близо: 11 знака от Вселената

Любопитно Преди 13 часа

Казват, че Вселената знае най-добре кога и с кого трябва да се срещнем

Джей Ди Ванс: САЩ ще окажат натиск, за да гарантирант примирието в Газа

Джей Ди Ванс: САЩ ще окажат натиск, за да гарантирант примирието в Газа

Свят Преди 14 часа

Ванс добави, че американските войски няма да бъдат разположени на палестинска територия

,

Зеленски към Макрон: Украйна се нуждае от повече системи за противовъздушна отбрана

Свят Преди 14 часа

Двамата са провели телефонен разговор

Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Четири ужасяващи, но често срещани проблема по време на полет

Любопитно Преди 14 часа

Има редица често срещани технически проблеми, които могат да възникнат по време на полет

Всичко от днес

От мрежата

Какво представлява котешката настинка

dogsandcats.bg

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
1

Циклони обещават дъждове до края на октомври

sinoptik.bg
1

Сатовча със световен рекорд по брой питейни чешми

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 13 - 19 октомври: Време за преоценка, действие и стабилност

Edna.bg

Филе от пъстърва с пикантен сос

Edna.bg

Везенков след голямото дерби: Баскетболът се променя и еволюира

Gong.bg

Само Лудогорец прогресира в световната ранглиста

Gong.bg

Облачно с валежи през седмицата

Nova.bg

Носителката на Нобелова награда за мир, която победи Тръмп: Мария Корина Мачадо

Nova.bg