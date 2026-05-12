Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка“ се завърна със семейството си в Охайо?

Ж ителите на Охайо се затварят по домовете си, тъй като местните се опасяват, че не особено приятелски настроеният съсед Саскуоч (Голямата стъпка) се завръща след половин век мълчание – и то с ново потомство.

Североизточен Охайо, най-мрачният ъгъл на щата, е обзет от съобщения за забелязан Саскуоч от март насам. Някои жители подозират, че цяло семейство Саскуоч се мести в региона след особено суровата зима, съобщи Fox 8.

Много анонимни свидетели споделиха снимки на огромни отпечатъци от стъпки, разпръснати предимно между Акрън и Йънгстаун (на разстояние около 80 км) в окръг Портидж. Повечето от отпечатъците са с приблизителна дължина от 17 инча (около 43 см) – което може да съответства единствено на същество с височина 210 сантиметра или повече.

Вярващите, които са били достатъчно смели да представят находките си пред медиите, описват същество с височина между 1,80 и 3 метра, изцяло покрито с тъмна козина, съобщава медията, цитирана от The New York Post.

Майк Милър, съосновател на изследователската група „Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group“, ръководи проучванията на терен. Това не е първият му сблъсък в ролята на експерт по въпросите на Саскуоч в Охайо, който заема четвърто място в страната по брой предполагаеми наблюдения на Голямата стъпка. Последният „бум“ или масово докладване на наблюдения в един район е бил през 1978 г., съобщава медията.

Тази зима се категоризира като една от най-лошите в историята на САЩ, завършила със снежната буря „Cleveland Superbomb“, която опустоши долината на Охайо и Големите езера. Когато сезонът най-накрая започнал да се променя, съобщенията за Голямата стъпка в Североизточно Охайо рязко скочили.

Милър предполага, че тазгодишната зима, в която две последователни снежни бури преминаха през страната само за един месец, е наводнила местообитанието на Саскуоч, принуждавайки го да се доближи до цивилизацията.

„Възможно е да отглежда малки в този район или просто, нали знаете, вие сте в тяхната територия и те искат да си тръгнете“, каза Милър. Милър дори е уловил записи на очевиден вой, за който твърди, че не съответства на никое „известно животно в Северна Америка“.

„Някои от тези писъци достигнаха по-високи нива от тези на павиан на спектрографа, а това е доказателство“, настоява той.

Джеремая Байрън, водещ на подкаста „Bigfoot Society“, помага на разследването от разстояние. От десетките наблюдения в Североизточно Охайо, Байрън подчерта едно от двойка туристи, които си спомнят, че звярът се е обърнал с раменете си, а не с врата.

„Това е много важен детайл, който заклетите изследователи на Голямата стъпка ще разберат, че е доста откачен“, каза той. Байрън сподели, че се е свързал с един от разтърсените туристи, който му казал: „Знам какво видях, но не знам какво видях“.

Може би без изненада за никого, нито един от забелязалите Голямата стъпка не е успял да направи снимка – въпреки повсеместното присъствие на камери с висока разделителна способност в модерните смартфони.

Скептиците се съмняват, че звярът ще издържи много дълго, дори и да е истински – предвид суровата репутация на Североизточно Охайо.