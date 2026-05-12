Любопитно

Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка“ се завърна със семейството си в Охайо?

Един от разтърсените туристи, който твърди, че е видял „Голямата стъпка“, споделя откровено: „Знам какво видях, но не знам какво видях“

12 май 2026, 10:12
Зловещ вой и огромни следи: „Голямата стъпка“ се завърна със семейството си в Охайо?
Голямата стъпка   
Източник: iStock/GettyImages

Ж ителите на Охайо се затварят по домовете си, тъй като местните се опасяват, че не особено приятелски настроеният съсед Саскуоч (Голямата стъпка) се завръща след половин век мълчание – и то с ново потомство.

Североизточен Охайо, най-мрачният ъгъл на щата, е обзет от съобщения за забелязан Саскуоч от март насам. Някои жители подозират, че цяло семейство Саскуоч се мести в региона след особено суровата зима, съобщи Fox 8.

Много анонимни свидетели споделиха снимки на огромни отпечатъци от стъпки, разпръснати предимно между Акрън и Йънгстаун (на разстояние около 80 км) в окръг Портидж. Повечето от отпечатъците са с приблизителна дължина от 17 инча (около 43 см) – което може да съответства единствено на същество с височина 210 сантиметра или повече.

Вярващите, които са били достатъчно смели да представят находките си пред медиите, описват същество с височина между 1,80 и 3 метра, изцяло покрито с тъмна козина, съобщава медията, цитирана от The New York Post.

Майк Милър, съосновател на изследователската група „Ohio Nightstalkers Bigfoot Research Group“, ръководи проучванията на терен. Това не е първият му сблъсък в ролята на експерт по въпросите на Саскуоч в Охайо, който заема четвърто място в страната по брой предполагаеми наблюдения на Голямата стъпка. Последният „бум“ или масово докладване на наблюдения в един район е бил през 1978 г., съобщава медията.

Тази зима се категоризира като една от най-лошите в историята на САЩ, завършила със снежната буря „Cleveland Superbomb“, която опустоши долината на Охайо и Големите езера. Когато сезонът най-накрая започнал да се променя, съобщенията за Голямата стъпка в Североизточно Охайо рязко скочили.

Милър предполага, че тазгодишната зима, в която две последователни снежни бури преминаха през страната само за един месец, е наводнила местообитанието на Саскуоч, принуждавайки го да се доближи до цивилизацията.

„Възможно е да отглежда малки в този район или просто, нали знаете, вие сте в тяхната територия и те искат да си тръгнете“, каза Милър. Милър дори е уловил записи на очевиден вой, за който твърди, че не съответства на никое „известно животно в Северна Америка“.

„Някои от тези писъци достигнаха по-високи нива от тези на павиан на спектрографа, а това е доказателство“, настоява той.

Джеремая Байрън, водещ на подкаста „Bigfoot Society“, помага на разследването от разстояние. От десетките наблюдения в Североизточно Охайо, Байрън подчерта едно от двойка туристи, които си спомнят, че звярът се е обърнал с раменете си, а не с врата.

„Това е много важен детайл, който заклетите изследователи на Голямата стъпка ще разберат, че е доста откачен“, каза той. Байрън сподели, че се е свързал с един от разтърсените туристи, който му казал: „Знам какво видях, но не знам какво видях“.

Може би без изненада за никого, нито един от забелязалите Голямата стъпка не е успял да направи снимка – въпреки повсеместното присъствие на камери с висока разделителна способност в модерните смартфони.

Скептиците се съмняват, че звярът ще издържи много дълго, дори и да е истински – предвид суровата репутация на Североизточно Охайо.

По темата

Саскуоч Голямата стъпка Охайо Наблюдения на Саскуоч Отпечатъци от стъпки Мистериозни същества Изследване на Саскуоч Сурова зима Североизточно Охайо Вой
Последвайте ни
Катастрофата на

Катастрофата на "Хемус": Единият шофьор с 45 нарушения, другият - с положителен тест за наркотици

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от

ГЕРБ-СДС ще подкрепи внесените от "Прогресивна България" законопроекти

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

Без симптоми, но с положителен тест: Може ли новият хантавирус да се предава тайно от човек на човек

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
С каква храна да храня котката си: мокра или суха

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 3 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 3 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 4 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 4 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

Пребиха и ограбиха мъж край Етрополе, двама арестувани

България Преди 12 минути

Инцидентът е станал около 1:10 часа на 8 май

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Заплетено предизвикателство определя звездните финалисти в Hell’s Kitchen

Любопитно Преди 12 минути

Претендентите Спирова, Събков и Денисиньо готвят с най-любимите си хора

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

Трагедия край Варна: Багер блъсна и уби 80-годишен пешеходец в участък в ремонт

България Преди 38 минути

Инцидентът е станал при маневра на заден ход на пътя за Златни пясъци; възрастният мъж е починал в болницата от тежките си травми, пробите на 49-годишния багерист са отрицателни

,

Библейско пророчество или екокатастрофа? Река Ефрат пресъхва, вярващи чакат Апокалипсиса

Любопитно Преди 44 минути

Легендарният воден път се вие на близо 3000 километра от планините на Източна Турция през Сирия и Ирак

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

„Миришете невероятно!“: Амал Клуни изненада кралица Камила с комплимент на гала в Лондон

Любопитно Преди 47 минути

Холивудският елит се събра в „Роял Албърт Хол“ за 50-годишнината на фондацията „The King's Trust“. Семейство Клуни, Бенедикт Къмбърбач и Рита Ора подкрепиха каузата на крал Чарлз III, а Амал направи спонтанен комплимент за парфюма на кралицата

<p>Кои държави бойкотират Евровизия&nbsp;и защо?</p>

Три държави, бойкотиращи Евровизия, няма да излъчат конкурса заради Израел

Свят Преди 51 минути

Бойкотът доведе до най-ниския брой участващи държави в конкурса от повече от две десетилетия

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Трима пострадали след извънредно кацане на летище в Атина

Свят Преди 1 час

Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен

Крал Чарлз и сър Род Стюарт

„Сложихте онази малка гад на мястото ѝ“ – Род Стюарт похвали крал Чарлз

Свят Преди 1 час

Крал Чарлз продължава да получава похвали за неотдавнашното си държавно посещение в САЩ. Рокаджията Род Стюарт поднесе своите поздрави на краля за пътуването му и добави коментар, който внесе потенциално неловка нотка за монарха, който по традиция остава политически неутрален

<p>Президентът на Венецуела отговори на коментарите на Тръмп за 51-вия щат</p>

Президентът на Венецуела отхвърли коментарите на Тръмп за 51-вия щат

Свят Преди 1 час

Нейните думи дойдоха след като Тръмп направи коментари в интервю за „Фокс Нюз“

Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

Русия парализира част от железопътната мрежа в Украйна, ранен е машинист

Свят Преди 1 час

В резултат на ударите с дронове са повредени локомотиви и вагони

Снимката е илюстративна

Ядрена подводница на САЩ акостира в Гибралтар на фона на заплахи от Тръмп за нови удари срещу Иран

Свят Преди 1 час

Вашингтон демонстрира военна мощ в Средиземно море, след като Белият дом определи последното мирно предложение на Техеран като „боклук“ и обяви, че примирието е на командно дишане

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

Още едно тяло на делфин изхвърли морето на плажа във Варна

България Преди 1 час

Това е пореден случай за последните 10 дни

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Тръмп и Мелони – съюзниците, превърнали се в опоненти

Свят Преди 1 час

Отношенията между италианския премиер Джорджа Мелони и американския президент Доналд Тръмп се влошиха значително през последните месеци. Какви са причините за това?

<p>Война срещу &quot;вятърните мелници&quot; в стил Тръмп се разпространява из Европа</p>

"Причиняват рак и замърсяват питейната вода": Война срещу "вятърните мелници" в стил Тръмп се разпространява из Европа

Свят Преди 1 час

Кампаниите в социалните медии, атакуващи вятърната енергия, не са само американски феномен

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Зеленият преход и новата енергийна реалност: какво следва за България?

Любопитно Преди 1 час

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

Петима ранени, сред които две бременни жени, при катастрофа край Владая

България Преди 2 часа

56-годишен мъж, който е бил шофьор на една от колите, е в критично състояние

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-мързеливите породи кучета

dogsandcats.bg

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

Зодиите под завивките: Скорпионът е цар на Кама Сутра, Стрелецът - на фантазиите

Edna.bg

Стивън Болдуин на 60: Бунтарят в най-известното холивудско семейство

Edna.bg

Локомотив Пловдив спечели важна битка с ЦСКА преди финала

Gong.bg

Ето колко поиска Славия от ЦСКА и Лудогорец за Кристиян Балов

Gong.bg

Катастрофата на „Хемус”: Шофьорът на автобуса - с 45 нарушения, водачът на влекача – с положителен тест за дрога

Nova.bg

Тежка катастрофа с автобус на АМ „Хемус”, има загинал и 16 пострадали

Nova.bg