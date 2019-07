Г игантска манта помоли гмуркач за помощ край Австралия, за да махне риболовните куки, забили се в очите й, съобщи в. "Индипендънт".

Триметровата манта се доближила до инструктора по гмуркане Джейк Уилтън край рифа Нингалу и се завъртяла над него, за да му покаже, че има нещо в дясното й око. След това останала на място, докато той махнал остриетата. За благодарност мантата отплувала зрелищно.

Мантата е позната на местните хора. Те я наричат Фрекълс (Луничка).

Британският морски биолог Монти Холс е наблюдавал случващото се от кораба.

Giant manta ray seeks help from diver https://t.co/BZpRUMWCKO

"Тази манта разбираше абсолютно какво се случва. Джейк се гмурна няколко пъти, а тя стоеше неподвижно" - разказа той.

Спасителната операция е заснета на видео.

Джейк Уилтън разказа, че често води гмуркачи в района и рибата сякаш го е разпознала и му е имала доверие, че ще й помогне.

"Тя се приближаваше и приближаваше, след което се обърна, за да ми покаже окото. Знаех, че ако не извадя куките, тя ще има големи проблеми. Затова се гмурнах няколко пъти, за да видя как ще реагира, когато я доближавам."

Когато мантата останала спокойна, той се доближил и махнал куките. Рибата стояла съвсем неподвижно.

Giant manta ray ‘begs snorkeler to help save her life in incredible encounter’ pic.twitter.com/gcBgTKgyGN