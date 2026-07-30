Експерт разкри 4 начина за справяне с горещите вълни по време на менопауза

Горещите вълни могат да се управляват чрез разпознаване на личните отключващи фактори - често срещани причини са кофеин, алкохол, пикантни храни, стрес и топлина, но всяка жена може да има различни провокатори.

Подготовката предварително помага за по-леко преминаване през симптомите - препоръчват се „комплект за охлаждане“ (вентилатор, студена вода, резервни дрехи), контролиране на температурата у дома и техники за намаляване на стреса.

Правилният подход не е просто повече усилия, а адаптиране към промените в менопаузата - леки дишащи дрехи, открит разговор за симптомите и търсене на подходяща помощ могат значително да подобрят комфорта и качеството на живот.

Добра новина - може да намалите горещите вълни, дори когато температурите навън са високи. Но това няма да е лесно.

„Лятото е особено предизвикателно за жените в менопауза, защото жегата и влажността допълнително усложняват предизвикателството, пред което вече сме изправени“, обяснява сертифицираната менопауза коуч Сара Фурман, която помага на жени да изградят навици в начина си на живот, за да преминат по-леко през „промяната“.

„Преди менопаузата жените имат диапазон от температури, които могат да понасят… това е като пътека с ширината на тротоар. След това идва перименопаузата и този диапазон се стеснява през цялата година“, обяснява тя.

„Добавете към това летните горещини и влажност и сякаш сте преминали от тротоара върху балансираща греда, широка само 10 сантиметра. Нужно е съвсем леко залитане, за да паднете от тази греда в гореща вълна“, казва тя.

В интервю за The Post Фурман описва своите четири инструмента за справяне с менопаузата по здравословен и практичен начин, без никакъв срам.

Разберете собствените си отключващи фактори

Макар че жените вероятно не могат напълно да спрат горещите си вълни, разпознаването на личните им отключващи фактори може значително да помогне.

„Списъкът с причините за горещи вълни е различен за всеки човек“, казва Фурман пред The Post.

Тя предлага жените да отделят две седмици, в които да записват каква е била средата им непосредствено преди появата на гореща вълна, какво са яли, какво са пили, какво са носили, нивата им на стрес и други фактори.

„Често срещани причинители на горещи вълни са кофеинът, горещите напитки, алкохолът, пушенето, пикантните храни, стресът и топлите помещения“, казва Фурман.

„Не всички хора са засегнати от всички тези фактори, а е възможно да имате и други. Например, когато ям твърде много захар, получавам горещи вълни. Познаването на вашия конкретен набор от отключващи фактори е първата стъпка към управлението им“, допълва Фурман.

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Създайте свой набор от инструменти за справяне с горещите вълни

Фурман също препоръчва жените да се подготвят предварително, за да победят жегата.

„Моментът, в който вече сте в разгара на горещата вълна, не е времето да се чудите какво ще ви помогне да намалите въздействието ѝ“, казва тя.

Тя съветва жените да имат под ръка малък вентилатор, бутилка със студена вода и резервен комплект сухи дрехи или пижама.

Освен това насърчава клиентките си да практикуват „стратегии за намаляване на стреса“, като например дълбоко дишане.

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Направете така, че прохладата да бъде стандартната настройка на средата ви

Създаването на хладна среда е още един начин да се подготвите, преди да настъпи горещата вълна.

„По-лесно е да предотвратите горещата вълна, преди да започне, отколкото да чакате да премине, докато вече се чувствате некомфортно“, казва Фурман.

Тя препоръчва вентилаторът да работи през деня и нощта, да имате лесен достъп до охладена бутилка с вода и да настроите термостата между 60 и 67 градуса по Фаренхайт през нощта.

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Обличайте се така, че да сте подготвени за горещи вълни

Изборът на дрехи може да има огромно значение при опитите да се намалят симптомите на менопаузата, а никоя жена не иска да се справя с тежки и неудобни дрехи, когато гореща вълна я връхлети в офиса.

„Обличайте се с леки, дишащи слоеве, така че да се чувствате добре с всеки слой, който носите. Така, ако се наложи да свалите сакото си по време на среща, все пак ще се чувствате уверени и в най-добрата си форма“, казва Фурман.

Тя също така насърчава жените да не изпитват срам или неудобство, когато се справят с менопаузата.

„Никога, никога не се чувствайте длъжни да се извинявате за това, че имате гореща вълна. Това е нормална част от живота на жената в средна възраст“, казва тя.

Стресът, свързан с очакването на гореща вълна, може да направи преживяването още по-тежко, затова тя призовава жените да поддържат нивата си на тревожност ниски.

Не е нужно да бъде така!

Фурман насърчава жените да говорят открито, когато изпитват различните симптоми на менопаузата, вместо просто да приемат дискомфорта.

„Бих искала да видя как жените през целия преход към менопаузата не се страхуват да поискат помощ и настояват за по-добри възможности, ако не харесват тези, които получават, защото такива възможности съществуват“, казва тя и определя като „огромна“ грешка схващането, че проблемите са неизбежни.

Тя също така посочва, че жените често „автоматично“ прибягват до по-интензивни версии на методи, които са работили за тях преди менопаузата, с надеждата отново да постигнат успех.

Но това често не е най-добрият подход.

„Виждам това през цялото време при покачването на теглото например, жените си мислят, че ако това, което преди е работило, вече не работи, значи трябва просто да се стараят повече, да имат повече воля и т.н. Всъщност по-нюансираният подход вероятно е това, което ще даде резултат“, казва тя.