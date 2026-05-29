Нов трус около завещанието на Майкъл Джексън след кончината на негов изпълнител

Това се случи, след като тази седмица почина един от дългогодишните съизпълнители на завещанието на Краля на попа

29 май 2026, 13:41
Източник: БТА

О спорваната съдебна битка, която Парис Джексън води за наследството на покойния си баща Майкъл Джексън, пое в нова посока. Това се случи, след като тази седмица почина един от дългогодишните съизпълнители на завещанието на Краля на попа, съобщава Page Six.

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Адвокат Грегъри Дол, който не е ангажиран пряко с казуса, коментира ситуацията, след като източник разкри, че не се очаква да бъде назначен нов човек на мястото на Джон Макклейн. Макклейн почина във вторник на 71-годишна възраст.

Вместо това, според запознати, адвокатът по развлекателно право Джон Бранка – който беше назначен за съизпълнител заедно с Макклейн след смъртта на Краля на попа през 2009 г. – най-вероятно ще управлява имуществото на певеца самостоятелно.

„Какъв точно отпечатък е имал Макклейн върху бизнес решенията на наследството в сравнение с Бранка, остава неизвестно“, споделя Дол. „В публичното пространство той често беше припознаван като човека, който се фокусира върху артистичното наследство на Джексън.“

Опитният юрист отбелязва, че кончината на Макклейн може да доведе до „различен подход“ в управлението на активите, ако той е действал като „балансираща сила спрямо Бранка“.

„Но ако предположим, че приживе Макклейн и Бранка са били горе-долу на едно мнение в подхода си към управлението на наследството, едва ли нещо ще се промени след смъртта му“, допълва Дол.

Следователно активите ще продължат да се управляват съобразно „бизнес преценката“ на Бранка.

„И вероятно Бранка ще продължи да се защитава срещу исковете на Парис“, добавя адвокатът.

Експертът е категоричен, че съдебната битка на Парис за наследството на баща ѝ ще продължи „още години наред“.

„Изглежда, че това е естественото състояние на нещата около това наследство“, казва той.

Интересно е, че 75-годишният Бранка – вече единствен изпълнител на завещанието – има правомощията сам да назначи свой наследник или няколко изпълнители, в случай че той самият изпадне в невъзможност да изпълнява задълженията си, обяснява Дол.

Макклейн почина във вторник след дълга битка със здравословни проблеми.

„Дълбоко скърбя за загубата на моя партньор и брат Джон Макклейн. Един от големите иноватори в света на музиката и музикалния маркетинг, Джон беше визионер, който виждаше отвъд баналното и гледаше в бъдещето“, се казва в изявление на Бранка.

„Когато бяхме посочени в завещанието на Майкъл, знаех, че той ще допринесе с огромен усет към музиката на Майкъл, а приятелството и отдадеността му към него щяха да бъдат в основата на всички страхотни проекти, които можехме да представим на света.“

Когато Майкъл почина внезапно на 50-годишна възраст от остра интоксикация с пропофол и бензодиазепини, певецът имаше стотици милиони долари дългове.

Макклейн и Бранка, които бяха посочени като съизпълнители в завещанието на Майкъл от 2002 г., помогнаха за превръщането на наследството на поп звездата от бездънна яма за пари в мултимилиарден бизнес чрез сделки за музика, филми, Бродуей и каталожни права.

Докато Макклейн беше известен с това, че поддържаше артистичната цялост на Майкъл чрез различни проекти, фокусът на Бранка беше върху правните и трансакционните въпроси.

Въпреки това, 28-годишната дъщеря на Майкъл, Парис, както и други членове на семейството, публично оспориха управлението и възнагражденията на изпълнителите.

През юли 2025 г. Парис заведе дело срещу Макклейн и Бранка за неоторизирани или лошо документирани плащания, включително „прекомерни“ хонорари и бонуси за самите тях – твърдения, които те многократно отричаха.

Парис отбеляза сериозна победа в съдебната си битка миналата седмица, когато съдия от Лос Анджелис постанови, че външни адвокатски кантори трябва да възстановят 625 000 долара под формата на неоторизирани бонус плащания.

Говорител заяви, че Парис „винаги е била фокусирана върху това, което е най-добро за семейството ѝ, и това решение е огромна победа за тях“.

„След години на забавяне семейство Джексън най-накрая ще получи мерките за прозрачност и отчетност, за които Парис се бореше“, се казва още в изявлението.

По-рано този месец Бранка и Макклейн заявиха, че „не са съгласни с решението“, но че „възнамеряват да действат съобразно него“. Те обаче уточниха, че не са получили никакви пари от въпросните бонуси.

„И за да сме ясни, нито един цент от тези 625 000 долара под формата на бонуси – които представляват само малка част от разходите на фонда за разглеждания период – не е бил платен на изпълнителите на завещанието, а съдът по никакъв начин не е заявил, че те са направили каквито и да било неподходящи плащания към себе си“, се посочва в тяхното изявление.

Източник: Page Six    
