Астероид ще падне над Сибир днес, ето какво знаем

С лед броени часове астероид ще влезе в земната атмосфера над Сибир. Това е едва 11-ият случай, в който се предвижда астероид да достигне нашата планета, преди това да се случи в действителност, но информацията показва, че системата за планетарна защита работи!

Около 18:15 ч. българско време днес астероидът ще изгори в сибирското небе. Обектът е миниатюрен, с диаметър около 70 сантиметра. Това е доказателство, че обсерваториите, могат да забележат дори тези малки късове скала, и че софтуерът, разработен за бързо определяне на мястото и времето на удара, работи.

Incoming!☄️



A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB