Какви са шансовете астероид да удари Земята в близко бъдеще?

К огато обмисляте бъдещите си планове, каква тежест трябва да отдавате на възможността астероид (или комета) да удари Земята в рамките на вашия живот? Вероятно не много, но това не означава, че няма да се случи.

Колко често падат астероиди?

Някои хора обичат да сравняват науката с магията и една от приликите между тях е, че когато задавате въпроси, е важно да сте точни в термините си. Точно както приказките за магии са пълни с примери, в които някой се разминава, защото не е взел предвид пролуката в пророчеството, зле формулираните научни въпроси могат да доведат до много ужасяващи резултати.

Знаем, че скоро астероид ще удари Земята, в почти всяко значение на думата скоро, защото това се случва постоянно.

На 22 октомври над източната част на Тихия океан в земната атмосфера изгоря астероид. Ако не сте чули за него, това е така, защото той беше широк само около метър. Известен като 2024 UQ, единствената причина, поради която това получи известно медийно отразяване, беше, че този обект, известен също като A11dc6D, беше забелязан предварително.

Доскоро астероид, който е забелязан в Космоса навреме, за да се предвиди ударът му, беше много рядко събитие, но 2024 UQ беше третият път, когато това се случи тази година, така че историите бяха приглушени.

Междувременно много други астероиди пристигат без предупреждение. Няма минимален размер, за да може нещо да се счита за астероид, така че вероятно всички парчета от остатъци от комети, които предизвикват светлинно шоу по време на последните метеоритни дъждове като Орионидите или Тауридите, се броят.

А какво ще стане, ако наистина се удари в Земята?

С основание може да се твърди, че тези обекти не се удрят в Земята, а само в атмосферата. Дори ако изискването е да се удари в земя или море, метеоритите са достатъчно често срещани. Първата от трите предсказани срещи с нашата атмосфера, астероид 2024 BX1, произведе фрагменти, които са известни като метеоритите Рибек, по името на германското село, намиращо се най-близо до мястото, където са паднали. Бяха събрани приблизително 200 и въпреки че общата маса е по-малка от голяма бутилка газирана напитка, това е много голям удар по Земята.

А какво да кажем за нещо опасно?

Добре, време е да спрем да си играем с думите. Може би ще кажете: знаете, че имаме предвид нещо достатъчно голямо, за да нанесе сериозни щети.

Някои от метеоритите, за които говорим, биха могли да бъдат проблем, ако случайно се окажете на точното място, но те не са от нещата, за които хората се притесняват.

Колкото по-големи са едни обекти, толкова по-малко е броят им във вътрешната Слънчева система и следователно толкова по-малка е вероятността да се сблъска с нас.

Има два начина за изчисляване на вероятността нещо опасно да се сблъска със Земята.

Един от тях е да се наблюдава всеки обект с орбита, която го доближава до Земята, и да се изчисли вероятността някой от тях да ни удари. В траекториите на тези обекти има известен хаотичен елемент, така че пълна сигурност не е възможна. Теоретично друга космическа скала може да удари Апофис с нужната сила, за да го пренасочи така, че в крайна сметка да се удари в Земята през 2029 или 2036 г., но шансовете са нищожни. Имате добър живот, ако това е най-голямото нещо, за което трябва да се притеснявате.

