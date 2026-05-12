„Той измами целия свят“: Тайното семейство на Майкъл Джексън проговори за системен тормоз

Ч етирима братя и сестри от семейство Кашио, които години наред бяха наричани „тайното семейство“ на Майкъл Джексън, разкриха смразяващи подробности за системно сексуално насилие и манипулация. В ексклузивно интервю за предаването „60 Minutes Australia“ те описаха покойния Крал на попа като „зъл хищник“, който е използвал славата и парите си, за да купи мълчанието им, съобщава The Post.

Семейство Кашио влиза в най-близкия кръг на Джексън през 80-те години, след като баща им, Доминик-старши, се запознава със звездата в Ню Йорк. Децата израстват в ранчото „Невърленд“, пътуват по света с частния му самолет и се срещат с дипломати. Зад фасадата на луксозните подаръци обаче се е криела десетилетна кампания на „груминг“ (процес на сближаване с цел сексуална експлоатация) и насилие.

Смразяващите разкази на жертвите

Четиримата наследници – Еди, Алдо, Доминик и Мари-Никол – заведоха дело през февруари, в което твърдят, че Джексън ги е малтретирал системно, включително в домовете на звезди като Елизабет Тейлър и Елтън Джон.

Еди (43 г.) споделя, че насилието е започнало по време на турнето Dangerous през 1993 г., когато е бил едва на 11 години. По думите му Джексън е споделял леглото си с него всяка нощ.

Доминик описва извратени „игри", които певецът е налагал, и твърди, че Джексън е стигал до крайности, за да докаже „любовта си", включително чрез шокиращи и нехигиенични актове.

Мари-Никол разказва, че на 12-годишна възраст е била принуждавана да се съблича пред него, докато той се самозадоволява.

Алдо, най-малкият, твърди, че е бил нападнат сексуално, докато двамата са играли видеоигри в леглото.

Наркотици, алкохол и психологическа обработка

Братята и сестрите твърдят, че Джексън им е давал силни лекарства с рецепта (като Ксанакс и Викодин) и алкохол още на 11-годишна възраст. Виното е било наричано „сока на Исус“, а твърдият алкохол – „сока на Дисни“.

Освен това звездата ги е тренирал как да лъжат при разпити от полицията или родителите им, за да бъдат убедителни, че „нищо необичайно“ не се случва. „Той подведе целия свят да мисли, че е невинно, съвършено същество. Но той не е“, казва Доминик Кашио.

Реакцията на наследниците на Джексън

Марти Сингър, адвокат на наследниците на имотите на Майкъл Джексън, отрече всички обвинения, наричайки ги „опит за изнудване за пари“.

„Тези опити идват повече от 15 години след смъртта на Джексън, когато няма риск да бъдат съдени за клевета. За съжаление, както приживе, така и след смъртта си, талантът и успехът на Джексън го правят мишена“, заяви Сингър пред „60 Minutes“.