Ел Фанинг: Ретрото винаги е на мода

В епоха, когато прилежно загладените кокове доминират тенденциите, е лесно да забравим времето преди гела с ултра силна фиксация — когато косата беше насърчавана да е обемна, вместо прилежно прибрана и загладена.

На премиерата в Лос Анджелис на филма A Complete Unknown във вторник вечерта, Ел Фанинг ни припомни тези по-свободни времена с руса прическа тип кошер, която беше перфектния аксесоар към визията ѝ.

Нейният ретро стил, вдъхновен от 60-те години, беше допълнен с разрошени опашки, закрепени с блестящи кристални ластици, които се превърнаха в основното ѝ бижу за вечерта. Ел, която изпълнява ролята на Силви Русо, приятелката на Боб Дилън в предстоящия филм на Джеймс Манголд, се появи на червения килим в бяла копринена рокля на Gucci с гол гръб, богато украсен с кристални детайли.

Прическата в стил кошер се появява и изчезва от модата още от 18-ти век, когато Мария Антоанета популяризира “le pouf” — внушителна купчина тупирана коса, толкова богато украсена, че често изисквала възглавница, за да запази формата си. През 60-те години на миналия век този стил беше преосмислен от стилистката Маргарет Винчи Хелд, наричана "официалната майка на прическата кошер". Така прическата бързо се превърна в един от най-емблематичните символи на модата на 20-ти век.

