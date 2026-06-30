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Експерт разкри „крадците“ на костна маса

Костите не са просто „рамка“ на човешкото тяло, те са жива тъкан, която се променя, расте и се нуждае от постоянна грижа

30 юни 2026, 06:34
Експерт разкри „крадците“ на костна маса
Източник: iStock

К остите не са просто „рамка“ на човешкото тяло, те са жива тъкан, която се променя, расте и се нуждае от постоянна грижа. Това е основното послание на експертите по ортопедия и костно здраве, които предупреждават за нарастващия риск от остеопороза и костни фрактури, особено при застаряващото население.

В материал, посветен на профилактиката, специалисти от LifeCare Hospitals Kenya подчертават, че костното здраве не се определя единствено от възрастта. Чрез правилно хранене, подходяща физическа активност и редовни медицински прегледи, е възможно костите да останат здрави и плътни дори в напреднала възраст.

  • Костите - живата основа на тялото

Костите защитават жизненоважни органи, съхраняват минерали и участват в производството на кръвни клетки. Въпреки това, за тях рядко се мисли - докато не настъпи счупване.

Експертите напомнят, че хората достигат своя „пик на костна маса“ между 25 и 30 години. След това основната цел е не изграждане, а запазване на вече натрупаната костна плътност.

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  • Калцият - основният градивен елемент

Калцият е ключовият минерал, който придава здравина на костите. При недостиг организмът започва да го извлича от костната тъкан, за да поддържа други жизнени функции.

Препоръчителен дневен прием: 1000-1200 mg

Слънце, спорт и няколко полезни храни за здрави кости

  • Основни източници:
  1. млечни продукти (мляко, кисело мляко)
  2. зелени листни зеленчуци (спанак и др.)
  3. дребна риба с кости
  4. обогатени зърнени храни

Специалистите предупреждават, че прекомерният прием на добавки без лекарски контрол може да увеличи риска за сърдечно-съдовата система.

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  • Витамин D - „ключът“ към усвояването на калция

Без витамин D калцият не може да бъде правилно усвоен от организма.

  1. Слънчева светлина: 15 минути дневно излагане на ръце и крака обикновено са достатъчни
  2. Проблем в градовете: хора с офис работа често имат недостиг
  3. Препоръка: кръвен тест за проверка на нивата
  4. Движението укрепва костите

Костите реагират на натоварване - колкото повече „работят“, толкова по-здрави стават.

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

  • Най-полезни активности:
  1. бързо ходене
  2. танци
  3. изкачване на стълби
  4. упражнения с тежести или ластици
  5. клякания и упражнения със собствено тегло

Продължителната обездвиженост ускорява загубата на костна плътност.

Източник: iStock
  • „Крадците“ на костна маса

Някои навици ускоряват отслабването на костите:

  1. Пушене - уврежда клетките, които изграждат костите
  2. Прекомерен алкохол - нарушава хормоналния баланс
  3. Много сол - увеличава загубата на калций
  4. Прекомерен кофеин - намалява усвояването на калций
  5. Хормоните и здравето на костите

Хормоните естроген и тестостерон играят ключова роля за костната плътност.

При жените след менопауза спадът на естрогена води до бърза загуба на костна маса. Статистиката показва, че една на всеки три жени над 50 години претърпява остеопоротична фрактура.

Костите са основата на движението и независимостта през целия живот. Грижата за тях днес намалява риска от болка, инвалидизация и загуба на качество на живот в бъдеще.

От консултации за хранене до специализирани прегледи и хирургична помощ, специалистите подчертават важността на ранната превенция.

Не чакайте счупване, за да обърнете внимание на костите си.

Често задавани въпроси:

  1. Може ли остеопорозата да бъде обърната?

Не напълно, но лечението и промяната в начина на живот значително увеличават костната плътност и намаляват риска от фрактури.

  1. Вредят ли газираните напитки на костите?

Честата консумация на кола може да допринесе за загуба на калций, особено ако измества приема на богати на калций храни.

  1. Растителните млека полезни ли са за костите?

Някои не съдържат достатъчно калций, но много марки са обогатени с калций и витамин D - важно е да се проверява етикетът.

  1. Достатъчно ли е ходенето за здрави кости?

Ходенето е полезно, но комбинирането му със силови упражнения дава по-добри резултати за костната плътност.

Тази статия е само с информационна цел и няма за цел да предлага медицински съвети. Винаги търсете съвет от квалифицирани здравни специалисти по въпроси, които може да имате във връзка с медицински състояния.

Източник: lchafrica    
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