Ед Шийран получава 900 000 британски лири обезщетение за съдебни разходи

Б ританският изпълнител и композитор Ед Шийран и съавторите му ще получат над 900 000 британски лири за съдебни разходи, след като спечелиха делото за авторските права върху хита "Shape Of You", съобщи ДПА.

На делото през март изпълнителят и съавторите му Джон Макдейд от "Сноу патрол" и продуцентът Стивън Маккъчън бяха обвинени, че са плагиатствали от песен от 2015 г. на Сами Чокри и Рос О'Донохю.

Двамата заявиха в съда, че фразата "Oh I" в "Shape Of You" е "поразително сходна" с рефрена "Oh Why" в тяхната песен.

Съдията Закароли от Висшия съд реши, че Шийран "нито преднамерено, нито случайно" е изкопирал фраза от песента "Oh Why". Още при запитване до съда през 2018 г. от страна на Шийран и екипа му, съдията бе преценил, че "Шийран" не е чувал "Oh Why" и в никакъв случай не е копирал преднамерено фразата "Oh I".

Той отхвърли иска на Чокри и О'Донохю и издаде документ на Шийран и колегите му, че не са нарушили авторските права за "Oh Why".

Адвокатите на ищците претендираха Шийран и колегите му да платят сами разноските си по делото. Съдията им отказа и реши, че по-малко известните автори трябва да платят разходите в размер на 916 200 британски лири.