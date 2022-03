Ед Шийран: Не съм заимствал идеи за "Shape of You"

Б ританският певец Ед Шийран отрече да е заимствал идеи от песен на други музиканти за написването на "Shape of You", без да им признае авторство в делото за авторски права върху хита от 2017 г., съобщи Ройтерс.

Популярният певец се защитава по обвинения от грайм изпълнителя Сами Чокри, известен като Сами Суич и продуцента Рос О'Донъхю, които твърдят, че "Shape of You" повтаря "някои стихове и фрази от песента им "Oh Why" от 2015 г.

Разпитан от адвоката им Сътклиф днес, Шийран каза, че не бил чувал за Суич по времето, за което е обвинен да е копирал фрази от "Oh Why".

Сътклиф обаче каза, че Шийран сигурно го е познавал, защото грайм певецът е споменавал, че е получавал туитове от него, както и че и двамата са се изявявали на британската платформа SBTV, на която започва кариерата на Шийран.

Освен това Шийран е извикал името на Суич на фестивала в Рединг през 2011 г., след като основателят на SBTV Джамал Едуардс го моли за това.

Шийран обаче отрече.

Сътклиф разпита Ед Шийран как пише, дали спонтанно или с натрупване във времето, под въздействието и на други музиканти. Според него "просто не е вярно" Шийран да създава песните си "в крачка" и към времето, когато е написана "Shape of You", има много доказателства, че той събира идеи, преди да пише песните.

"Не съм съгласен с това" каза Шийран, който говореше ясно и уверено.

Делото между двете страни е от 2018 г., когато Шийран и съавторите му Стивън Маккъчън и Джон Макдейд подават иск във Върховния съд да обяви, че не са нарушили авторските права на Чокри и О'Донъхю върху "Oh Why". Те от своя страна подават насрещен иск.

Песента "Shape of You" излезе през 2017 г. Тя е от третия албум на Ед Шийран. Песента все още е най-стриймваната в Спотифай, като донесе и награда "Грами" за най-добро поп соло изпълнение на Шийран.