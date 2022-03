Ед Шийран пя в съда, докато даваше показания

Б ританският музикант Ед Шийран си тананикаше и пееше в съда, докато даваше показания по делото за авторските права на неговия хит от 2017 г. "Shape Of You", предаде Ройтерс.

Той е обвиняван от грайм изпълнителя Сами Чокри, изявяващ се като Сами Суич, и продуцента Рос О'Донъхю, че "Shape of You" повтаря "някои стихове и фрази от тяхната песен "Oh Why" от 2015 г.

Ед Шийран и съавторите Стивън Маккъчън и Джон Макдейд на сингъла категорично отричат твърденията на Чокри и О'Донъхю.

Във втория ден на съдебната битка адвокатът на ищците, Андрю Сътклиф, разпита Шийран, който си припяваше спорната песен. Той също така изтананика различни хитове, включително и "Feeling Good" Нина Симон в същия тон, за да покаже как могат да си приличат мелодии.

For a song that barely made it on Ed Sheeran’s third studio album, ÷ (Divide), “Shape of You” has reached a first-ever milestone in streaming. https://t.co/LIayt3G361 — American Songwriter (@AmerSongwriter) March 8, 2022

Запитан няколко пъти за подобните фрази в "Shape of You" и "Oh Why", Шийран няколко пъти каза: "И двете са в пентатонични скали, и двете използват гласни".

Адвокатът Сътклиф, който в началото на процеса в петък си позволи да нарече Шийран "сврака", подробно го разпита за написването на песента през октомври 2016 г. с неговите съавтори Стивън Маккъчън и Джон Макдейд , както и за промените, правени при създаването й.

"Ако бях чувал "Oh Why" по това време..., щях да предприема стъпки, за да ги (б.р. спорните фрази) изчистя", каза Шийран в свидетелските си показания пред Върховния съд в Лондон.

В залата бяха пуснати записи на певеца, за да се направят сравнения.

Шийран беше попитан и за музикалните си вкусове. Той каза, че са разнообразни, но особено харесва британския грайм и рап. Изпълнителят сподели, че "изчезнал цяла година" през 2016 г. и не е следил активно британската музикална сцена.

Адвокатът Сътклиф определи Шийран като "музикална катерица". "Консумирате музика жадно", заяви защитникът на Суич и О'Донъхю. "Аз съм почитател на музиката, харесва ми музика, слушам музика", отвърна Ед Шийран.

В понеделник пред съда изпълнителят заяви, че не бил чувал за Сами Суич по времето, за което е обвинен да е взаимствал фрази от "Oh Why".

Песента "Shape of You" излезе през 2017 г. Тя е от третия албум на Ед Шийран. Сингълът продължава да е сред най-стриймваните в платформата Спотифай. Хитът донесе и награда "Грами" за най-добро поп соло изпълнение на британския музикант.