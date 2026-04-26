Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Ангелът на Victoria's Secret сподели в петък чрез стори в Instagram огромна флорална аранжировка от жълти, розови, червени и бели цветя – подарък от 51-годишния носител на „Оскар“

26 април 2026, 22:33
Източник: Getty Images

Д жиджи Хадид получи специална изненада от своя партньор Брадли Купър по случай 31-вия си рожден ден. Ангелът на Victoria's Secret сподели в петък чрез стори в Instagram огромна флорална аранжировка от жълти, розови, червени и бели цветя – подарък от 51-годишния носител на „Оскар“.

„Моят човек“, написа тя, добавяйки емоджи с шокирано лице към снимката на изящния жест, разположен върху масата в трапезарията ѝ.

Въпреки че официалният рожден ден на Хадид е на 23 април, двойката отбеляза празника подобаващо. Миналата година двамата прекараха вечерта в града, като бяха забелязани на партито за 30-годишнината на супермодела. Тогава обаче нов аксесоар на Хадид успя да открадне цялото внимание на папараците. Моделът носеше златен пръстен на безименния си пръст – един от няколкото бижута, съчетани със златни обеци и колиета. Визията ѝ бе допълнена от бял корсет с дълбоко деколте, черни кожени панталони, токчета и елегантен клъч.

Хадид и 50-годишният Купър бяха свързани за първи път през 2023 г., когато бяха заснети на интимна вечеря в ресторант „Виа Карота“ в Ню Йорк, след което напуснаха заведението с един и същ автомобил.

През март супермоделът коментира отношенията им в обширно интервю за корицата на Vogue.

„Да стигнеш до момента, в който знаеш какво искаш и какво заслужаваш в една връзка, е от съществено значение“, сподели тя пред модното списание. „И след това да намериш някой, който е на такъв етап от живота си, че също знае какво иска и заслужава“, продължи майката на едно дете. „И двамата работите поотделно върху себе си, за да се съберете и да бъдете най-добрите партньори, които можете да бъдете.“

Тя не скри и възхищението си към режисьора на „Роди се звезда“, описвайки респекта си към него „като творец“.

„Той ми дава толкова много – насърчение и чиста вяра“, обясни тя. „Когато хора, на които се възхищаваш, те окуражават, това изгражда огромно самочувствие. Казваш си: „Какво толкова лошо може да стане, ако се явя на прослушване за това?“.

Източник: pagesix.com    
По темата

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Трагедия край Пещера: Моторист загина в катастрофа с микробус

Почина Михаил Заимов

Почина Михаил Заимов

Започва поетапно спиране на парното в София от утре

Започва поетапно спиране на парното в София от утре

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

Как се подава сигнал в Инспекцията по труда – стъпка по стъпка

pariteni.bg
Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg
<p>22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт</p>
Ексклузивно

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Преди 4 дни
Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали
Ексклузивно

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Преди 4 дни
<p>Тръмп удължава примирието с Иран</p>
Ексклузивно

Тръмп удължава примирието с Иран

Преди 4 дни
<p>Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента</p>
Ексклузивно

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Преди 4 дни
Последни новини

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Тръмп: Иран да се обади за мир без ядрени оръжия

Свят Преди 2 часа

Надеждите за възобновяване на мирните усилия по-рано намаляха, след като Тръмп отмени пътуването до Исламабад на пратениците си Стив Уиткоф и Джаред Къшнър

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

„Бягай, по дяволите!“: Експерт разчете думите на Джей Ди Ванс по време на стрелбата

Свят Преди 3 часа

Експерт по четене по устни разкри паническата реакция на Джей Ди Ванс при стрелбата срещу Тръмп във Вашингтон. Докато „Сикрет сървис“ евакуира Първата дама и вицепрезидента, Тръмп потвърди за ранен полицай и разказа за травмата, преживяна от Мелания

Емил Дечев

Дечев: Заплахите към Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

България Преди 4 часа

Няма информация Делян Пеевски и Десислава Атанасова да са пътували в един и същи самолет, каза още министърът

<p>Скритият детайл в бележката на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха</p>

Скритият детайл в бележката за Деня на Анзак на Кейт Мидълтън, който всички пропуснаха

Любопитно Преди 4 часа

Принцесата на Уелс почете Деня на Анзак с трогателен жест и безупречен стил. Скрит детайл в личното ѝ послание и необичайният ѝ подпис под венеца, положен от името на крал Чарлз III, предизвикаха вълна от коментари сред кралските фенове

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

Военноморските сили обезвредиха два дрона, намерени край Кара дере и Ахтопол

България Преди 5 часа

Военнослужещите действаха по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след положителна резолюция от началника на отбраната

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Запознайте се с Хърби – новият рекордьор на Гинес за най-възрастен заек в света

Любопитно Преди 6 часа

Заекът Хърби официално стана най-възрастният жив заек в света на 15 години и 246 дни. Рекордьорът от породата „Лъвска глава“ е надживял двойно своите събратя и вече е част от Книгата на Гинес, радвайки стопаните си в Англия със своя бодър дух

Снимката е илюстративна

Пешеходец загина в Пловдивско след удар от автомобил

България Преди 6 часа

По неофициална информация загиналият е работел като гробар в селото

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Главният прокурор на САЩ: Стрелецът е целял администрацията на Тръмп

Свят Преди 6 часа

Главният прокурор също така изрази увереност, че визитата на крал Чарлз Трети във Вашингтон ще прочете при пълна безопасност

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

Карлос Насар се прибра в България с четвърта европейска титла (СНИМКИ)

България Преди 7 часа

Заедно с шампиона, у нас се прибра и бронзовият медалист в кат. до 110 кг Христо Христов

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Мелания Тръмп на 56: Рожден ден под сянката на стрелба и живот между модата и властта

Любопитно Преди 7 часа

Мелания Тръмп празнува 56-ия си рожден ден на 26 април, часове след драматичния инцидент със стрелба във Вашингтон. Първата дама остава вярна на своя дискретен стил, балансирайки между модния подиум, ролята на майка и влиянието си в Белия дом

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Папа Лъв XIV отбеляза 40 години от Чернобил, призовавайки за мирно ползване на ядрената енергия

Свят Преди 7 часа

Папата подчерта, че тази катастрофа е белязала съзнанието на човечеството и остава едно предупреждение относно рисковете, присъщи на използването на все по-мощни технологии

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Крал Чарлз III е „силно облекчен“, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелбата

Свят Преди 8 часа

Крал Чарлз III изрази облекчение, че Доналд и Мелания Тръмп са невредими след стрелба по време на вечерята на кореспондентите в Белия дом. Нападателят е арестуван след престрелка с полицията, а планираната визита на монарха в САЩ може да бъде променена

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Свят Преди 9 часа

Учени предупреждават за скритата заплаха от стронгилоидоза в Тайланд и Бали. Личинките проникват през кожата и живеят в организма с години, а при отслабен имунитет рискът от фатален край е до 100%. Вижте как да се предпазите

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

Трагедия край Поморие: Млада жена изгоря в колата си

България Преди 9 часа

Разследващите работят по няколко версии за случилото се – включително самоубийство, нещастен случай, както и възможност за умишлено престъпление

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Има 4 вида стареене, кой е вашият

Любопитно Преди 10 часа

В съвременната естетична медицина все повече внимание се обръща не на възрастта, а на вида стареене и неговите признаци, защото именно това помага за избора на правилните грижи и процедури

Андрей Гюров

„Не ни е страх и няма да ни приберат“ – Андрей Гюров преди предаването на властта

България Преди 10 часа

Ние оставяме едно добро наследство, един пример как държавата може да работи прозрачно, отговорно към българските граждани, зададохме един стандарт, който се надявам да бъде последван от следващите управляващи. Това каза служебният министър-председател Андрей Гюров пред журналисти

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ви играе прекалено грубо? Ето как да го спрете, преди да стане проблем

dogsandcats.bg

Външно и вътрешно обезпаразитяване на кучетата: Какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Предстоят серия слънчеви дни

sinoptik.bg
1

Почти 1000 превишения на нормите за фини прахови частици през 2025 г.

sinoptik.bg

Борислав Соколов – Мис Бони: Не мога да простя на Азис

Edna.bg

Глас, който не остарява: Силвия Кацарова – живот, музика и любов през годините

Edna.bg

Георги Миланов герой за Динамо Букурещ

Gong.bg

Ето кой ще ръководи реванша между ЦСКА и Лудогорец за Sesame Купа на България

Gong.bg

Българска журналистка с разказ от първо лице за стрелбата във Вашингтон: Чух три изстрела и веднага се скрих

Nova.bg

Емил Дечев: Заплахите към Георги Кандев са свързани с бившия главен секретар на МВР Светлозар Лазаров

Nova.bg