Брадли Купър изненада Джиджи Хадид с грандиозен подарък за рождения ден

Д жиджи Хадид получи специална изненада от своя партньор Брадли Купър по случай 31-вия си рожден ден. Ангелът на Victoria's Secret сподели в петък чрез стори в Instagram огромна флорална аранжировка от жълти, розови, червени и бели цветя – подарък от 51-годишния носител на „Оскар“.

„Моят човек“, написа тя, добавяйки емоджи с шокирано лице към снимката на изящния жест, разположен върху масата в трапезарията ѝ.

Въпреки че официалният рожден ден на Хадид е на 23 април, двойката отбеляза празника подобаващо. Миналата година двамата прекараха вечерта в града, като бяха забелязани на партито за 30-годишнината на супермодела. Тогава обаче нов аксесоар на Хадид успя да открадне цялото внимание на папараците. Моделът носеше златен пръстен на безименния си пръст – един от няколкото бижута, съчетани със златни обеци и колиета. Визията ѝ бе допълнена от бял корсет с дълбоко деколте, черни кожени панталони, токчета и елегантен клъч.

Хадид и 50-годишният Купър бяха свързани за първи път през 2023 г., когато бяха заснети на интимна вечеря в ресторант „Виа Карота“ в Ню Йорк, след което напуснаха заведението с един и същ автомобил.

През март супермоделът коментира отношенията им в обширно интервю за корицата на Vogue.

„Да стигнеш до момента, в който знаеш какво искаш и какво заслужаваш в една връзка, е от съществено значение“, сподели тя пред модното списание. „И след това да намериш някой, който е на такъв етап от живота си, че също знае какво иска и заслужава“, продължи майката на едно дете. „И двамата работите поотделно върху себе си, за да се съберете и да бъдете най-добрите партньори, които можете да бъдете.“

Тя не скри и възхищението си към режисьора на „Роди се звезда“, описвайки респекта си към него „като творец“.

„Той ми дава толкова много – насърчение и чиста вяра“, обясни тя. „Когато хора, на които се възхищаваш, те окуражават, това изгражда огромно самочувствие. Казваш си: „Какво толкова лошо може да стане, ако се явя на прослушване за това?“.