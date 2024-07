Източници: Бракът на Дженифър Лопес и Бен Афлек е „приключил от месеци“

Д женифър Лопес и Бен Афлек са се опитали да оправят отношенията си, но бракът на двойката е приключил от месеци.

Според източници те са разделени от март, но Афлек е „много привързан към Дженифър“.

Слуховете за раздялата на двойката се появиха през май, след като Афлек забележимо отсъстваше до Джей Ло на големи събития на червения килим - като Met Gala, на която тя беше съпредседател тази година.

